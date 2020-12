Coltelli e droga in villa al confine col Molise, scarcerati i due 21enni

Venerdì scorso erano stati arrestati dalla Guardia di Finanza durante un blitz. Le Fiamme Gialle avevano infatti scoperto che in quella villa, una costruzione disabitata nella zona industriale di San Salvo al confine col Molise, era usata come piazza di smistamento per armi e droga. Due ventunenni albanesi, P.X. e P.R., erano finiti in carcere, mentre un uomo di 32 anni era stato denunciato. Stamattina sono entrambi usciti dal penitenziario di Vasto. Il gip ha infatti accolto l’istanza di scarcerazione presentata dal penalista termolese Pino Sciarretta. Uno dei due è tornato in libertà nell’attesa del processo, mentre l’altro è stato messo ai domiciliari.

Durante la perquisizione nella villa i finanzieri avevano sequestrato circa 47 grammi di cocaina, 17 grammi di hashish e 29 grammi di marijuana, bilancini di precisione, quasi 5mila euro in denaro contante, tre telefoni cellulari e diverse armi bianche. A insospettire gli uomini del Nucleo Mobile è stato il continuo andirivieni di autovetture intestate a persone con reati specifici nel settore degli stupefacenti proprio in quella villa, nella quale non risiede nessuno, che si trova nei pressi della zona industriale