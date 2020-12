Collana donna: il regalo perfetto per la donna della propria vita

Regalare un gioiello è sempre un gesto molto romantico. Le collane donna, insieme agli anelli ed agli orecchini, sono ritenute tra i regali più apprezzati nell’universo femminile. Versatili e semplici, i gioielli da donna rappresentano un vero e proprio capo di abbigliamento di cui non si può fare a meno. Si sposano con le nuance degli abiti e diventano importanti se regalati dal proprio partner in una occasione speciale o anche solo per fare un “dono” in un giorno qualunque.

Per chi vuole fare un regalo di tale portata potrà scegliere tra tanti modelli che i brand e gli orafi mettono a disposizione per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lunghe o a girocollo, essenziali o eccentriche: qualsiasi sia la scelta l’importante è che venga fatta con il cuore, e tenendo ben a mente i gusti di chi la riceverà in dono.

Collane donna: il regalo perfetto per la propria amata

Gli uomini romantici e attenti regalano almeno una volta nella vita un gioiello alla propria amata. L’anello, in genere, è l’ideale per una proposta di matrimonio, mentre gli orecchini e le collane possono essere un regalo perfetto in occasioni come il compleanno o un anniversario.

La collana è un accessorio che fa impazzire soprattutto quelle donne che amano giocarci in abbinamento con i vestiti. Come possiamo vedere tra le collane donna su Bluespirit esistono tantissimi modelli, anche molto diversi tra loro. Ci sono collane in oro, in argento, con ciondolo oppure con pietra preziosa.

Tipologie di collane donna

Esistono tante tipologie di collane da donna: lunghe, corte, con intrecci oppure basiche e possono essere create con metalli ed utilizzando lavorazioni differenti. C’è chi preferisce un taglio più classico e tradizionale, che dura nel tempo, ma non mancano anche modelli dal taglio moderno che vengono apprezzati soprattutto dalle donne più giovani.

Negli ultimi anni i materiali più di moda sono senz’altro l’argento e l’oro bianco, elegante e raffinato, ma ha sempre un suo perché anche l’oro giallo che, nonostante trasmetta più sfarzo e lusso, è ancora tantissimi estimatori. Non possiamo, poi, non citare i ciondoli e le pietre preziose che rendono tutte le collane uniche nel loro genere.

In linea di massima le collane da donna hanno una misura compresa tra i 45 e i 60 centimetri. Ovviamente una collana che la misura più piccola è particolarmente accollata. Quella di dimensione media si appoggerà al centro del décolleté. Quelle di dimensioni più grandi, invece, arriveranno all’altezza dell’ombelico.

Consigli sulla scelta della collana da donna

Prima di scegliere la collana giusta per la propria metà è necessario conoscere alcuni dettagli. Oltre ovviamente al materiale ed alle dimensioni della collana sono da considerare anche altri aspetti che riguardano principalmente la donna che la riceverà il regalo. La forma del viso è sicuramente un aspetto da considerare. Trattandosi di un accessorio che tende ad esaltare i lineamenti di chi lo indossa è bene optare per una collana corta nel caso chi la riceverà ha un viso un po’ allungato. Allo stesso tempo, invece, se il viso della fortunata, è proprio il caso di dirlo, è un po’ rotondo meglio scegliere una collana con un taglio lungo.