6 consiglieri si dimettono dal notaio, cade la sindaca Lallitto. “Atteggiamento vile, io pugnalata alle spalle”

Sabrina Lallitto non è più la sindaca di Casacalenda. Nella mattinata di oggi sei consiglieri (tre di maggioranza e tre dell’opposizione) hanno presentato le proprie dimissioni andando poi a fare l’autentica delle firme davanti a un notaio, facendo così decadere l’Amministrazione in carica che era stata eletta soltanto un anno e mezzo fa.

A dimettersi sono stati gli esponenti di maggioranza D’Ambrosio, Maselli e Melfi, oltre ai consiglieri di opposizione Gagliardi, Navarra e Cavaiola.

Si tratta di un vero colpo di scena nel paese del Festival del cinema, dove la Lallitto era stata eletta alle comunali 2019 con la lista Kalena Plenum, superando l’ex sindaco Marco Gagliardi.

Di recente la sindaca Lallitto, 38 anni, era finita nell’occhio del ciclone perchè firmataria, insieme però a circa 90 altri sindaci, di un documento che criticava la gestione dell’emergenza sanitaria a livello regionale.

“Abbiamo colto un’occasione che ci è stata prospettata ieri da parte della maggioranza” il commento a caldo dello stesso Gagliardi. “Non so se c’erano problemi fra di loro, noi abbiamo semplicemente approfittato della situazione”.

Intorno alle 13,30 è la stessa Sabrina Lallitto, che tra l’altro si era imposta nel panorama locale per una intensa e aggiornatissima attività di comunicazione anche social in relazione all’Amministrazione locale, a scrivere su facebook quanto accaduto: “È ormai notizia diffusa che 3 consiglieri della mia maggioranza si sono dimessi. Ovviamente la minoranza ha colto l’occasione per dimettersi in gruppo e farmi cadere dalla carica di Sindaca” spiega, confermando quanto ammesso dall’ex consigliere ed ex sindaco Gagliardi.

“Proverò a spiegare le mie ragioni e l’assenza totale di motivazioni, a mio avviso, per tale gesto insensato di 6 persone che mette la comunità di Casacalenda nel caos e nelle mani del commissario- prosegue il post -. Probabilmente la mia totale abnegazione, l’impegno e quanto ho fatto è stato apprezzato da molti ma non dalle uniche persone che avevano l’impegno di lavorare per questo paese. E che se ne erano assunti la responsabilità davanti all’intera comunità. E non davanti a me.

Mi sento libera di dire che la minoranza, che non ha mai fatto una proposta in un anno e mezzo, non ha perso occasione per gettare fango sul mio impegno e sui risultati raggiunti.

E ora dimostra la totale mancanza di oggettività di giudizio, rassegnando in gruppo dimissioni senza ragione di causa.

Pertanto non è degna di considerazione.

Li vedremo ancora, sono sicura.

Per quanto riguarda i consiglieri di maggioranza, dovranno rispondere non a me ma a voi. Non ne hanno parlato con me delle loro intenzioni, dei loro progetti; mi hanno pugnalata alle spalle firmando le dimissioni senza mai mai mai mai mai parlarmene.

Atteggiamento vigliacco e che dimostra la non totale contezza dell’importanza dell’incarico che stavano ricoprendo.

Mi viene anche da pensare che probabilmente l’interesse politico era altro… O di altri…”

Sabrina Lallitto, giovane donna notoriamente combattiva e determinata, annuncia: “Non chiudo qui la mia esperienza politica perché rimetterò il giudizio ancora a voi. A voi, Casacalendesi, per cui ho spaccato la mia famiglia, per cui ho separato padre e figlia, per cui ho lasciato il mio lavoro e gli amici… Ma ancora di più a voi a cui ho dedicato anima e cuore portando progettazione, novità, freschezza, attenzione, comunicazione, confronto, contatto.

A voi a cui ho dedicato un anno e mezzo della mia vita a provare a migliorare la vita di paese… Il tutto con personale ridotto all’osso e centinaia di problemi da risolvere da cui non mi sono mai tirata indietro.

Mai mi avete incontrata senza sorriso e mai mi vedrete così.

Dentro di me brucia il fuoco della passione per la terra, per questa terra.

È stata una avventura bellissima”.