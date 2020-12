Cinque decessi al Cardarelli in queste ore. Cinque pazienti con Covid-19 non ce l’hanno fatta e tra loro anche un 48enne di Termoli che era in Terapia Intensiva e che diventa la vittima più giovane fra le 142 registrate in Molise dall’inizio della pandemia.

Le altre quattro persone era tutte ricoverate nel reparto di Malatte infettive dell’ospedale campobassano. Si tratta di quattro uomini: un 65enne di Rocchetta a Volturno, un 78enne di Larino, un 83enne di San Marco La Catola (provincia di Foggia) e un 86enne di Montenero di Bisaccia.

Non solo anziani quindi, come troppo spesso si ritiene, fra le vittime della malattia provocata dal virus Sars-Cov-2. In precedenza due persone di 50 anni o poco più erano morte in ospedale per le conseguenze dell’infezione. L’11 novembre scorso un uomo di Cantalupo del Sannio e pochi giorni fa, il 25 novembre, anche una donna di 57 anni, originaria di Bojano.

Con i decessi registrati fra le scorsa notte e stamane salgono quindi a 142 le vittime del Covid-19 nella nostra regione, che nella seconda ondata ha fatto registrare un forte incremento del numero di morti.