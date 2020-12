Ciminiera di una casa d’epoca prende fuoco in pieno centro a Termoli

Incendio in pieno centro a Termoli, dove la ciminiera di un camino ha preso fuoco destando qualche preoccupazione agli abitanti della zona.

Tutto è accaduto intorno alle 8,45, quando la ciminiera di una casa d’epoca situata tra via D’Ovidio e via Oliviero, in pieno centro, ha preso fuoco inondando di fumo la zona. Le fiamme, non altissime, dopo un quarto d’ora si sono spente da sole.

Pochi minuti dopo sono giunti, probabilmente chiamati dai proprietari della casa, due mezzi dei vigili del fuoco. I quali, dopo avere ispezionato l’impianto e gettato acqua sul manufatto, alle 9,40 sono andati via.