Sergio Zarrilli ha curato con amore e dedizione centinaia di bambini. Non solo in Molise, da qualche tempo prestava la sua opera anche in Africa.

Questa mattina – 20 dicembre – poco prima di mezzogiorno si è spento stroncato da un malore improvviso: stava percorrendo viale Elena, a Campobasso, quando a pochi passi dalla pasticceria Iannetta si è accasciato al suolo. Nonostante il pronto intervento e le prime manovre di soccorso, il personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza inviata dal 118 non è riuscito a strapparlo alla morte. A poca distanza, alla presenza di una pattuglia dei Carabinieri, un capannello di persone che ha osservato sbigottita l’intervento dei medici.

Non c’è stato nulla da fare. Il pediatria è spirato in questo modo, in quella che sembrava una normale domenica prenatalizia e davanti agli occhi increduli e sgomenti dei passanti.

Zarrilli, che aveva 65 anni, era stato promotore di numerose iniziative per i più piccoli come ‘Nati per leggere’, il progetto che aveva lo scopo di promuovere la lettura ai bambini fin dal primo anno di vita. Un evento di questo tipo si era svolto anche a Termoli un anno fa.

E ovviamente la notizia non ci ha messo molto a diffondersi nella città in cui viveva e nella quale, dopo gli studi all’Università di Siena, era tornato per svolgere la sua professione: nel suo studio di via Pascoli sono arrivati genitori preoccupati per la febbre del loro figlio, perchè il piccolo di casa aveva l’otite. Lui, con amore e con il consueto sorriso sulla labbra a dimostrazione di una dedizione verso i bimbi, prestava cure minuziose. Era instancabile e attento.

Poi l’impegno in Africa che conduceva da qualche anno per i più piccoli che curava tramite l’associazione di volontariato Kasomay: periodicamente partiva con il gruppo di medici e volontari in Senegal.

Convinto sostenitore del vaccino, aveva rilasciato di recente un’intervista a Primonumero sulla campagna antinfluenzale.

E poi sulla sua pagina Facebook aveva aderito alla campagna per la profilassi anti-covid. Proprio qui tanti genitori sotto choc per la sua morte hanno voluto scrivere un messaggio di cordoglio, la sua pagina Facebook è stata inondata da decine di post da parte di coloro che dopo aver conosciuto il medico ne hanno ricordato la professionalità e l’umanità. “Un medico dall’eccezionale umanità”, “un angelo”, “un professionista generoso”: questi solo alcuni dei post lasciati sulla sua bacheca.