L’acquisto del pesce al mercato coperto di via Monforte è una delle tradizioni cittadine che continua a resistere, portata avanti soprattutto tra i campobassani doc, che pochi giorni prima del 24 dicembre acquistano anguille, trote, gamberi, seppie e alici da cucinare e poi consumare al cenone della Vigilia di Natale.

Anche quest’anno, in occasione dell’iniziativa, l’amministrazione comunale ha autorizzato i commercianti di prodotti ittici a vendere pesce per tre giorni – il 22,23 24 dicembre – anche nella zona sottostante da scalinata esterna della struttura che fra circa un mese sarà interessata dai lavori di riqualificazione previsti nel ‘Bando periferie’.

Dunque i banchetti per l’acquisto del pesce fresco saranno allestiti dalle 7 del 22 dicembre fino alle 20 del 24 dicembre.

Per regolamentare la circolazione e consentire la vendita di prodotti ittici durante quei tre giorni sarà vietata la sosta in via Benevento. A prevederlo una specifica ordinanza della dirigente dei vigili urbani, il comandante Luigi Greco. Eventuali veicoli in sosta saranno rimossi con il carroattrezzi.