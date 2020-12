Cedimento della strada, lavori in corso in via Roma a Termoli

Ancora una volta c’è stato un cedimento del manto stradale in via Roma, nel centro di Termoli. Un punto dove spesso l’asfalto ha ceduto per via di avvallamenti.

Stamane, 18 dicembre, operai sono al lavoro per ripristinare la strada che comunque non risulta bloccata al traffico.

Solo pochi giorni fa si era creata una voragine in via Aubry, a poche decine di metri. Per giorni quel tratto stradale è stato interessato da lavori.