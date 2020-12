Saranno impiegati per acquistare un ventilatore polmonare per l’ospedale San Timoteo di Termoli i fondi destinati alle luminarie e agli eventi natalizi. In pratica, “quest’anno il budget destinato alle festività natalizie servirà per una nobile causa”, riferiscono dall’amministrazione guidata da Pier Donato Silvestri che ha accolto la proposta dell’Assessorato al turismo e della delegata alla cultura dello stesso Comune.

“Tale scelta – si legge in una nota – è stata ampiamente condivisa dall’amministrazione di Campomarino, Comune che purtroppo tra lutti e contagi ha dovuto fare i conti sia nella prima che nella seconda ondata con la pandemia. Un dramma che ha lasciato profondamente il segno nella nostra comunità e che ha spinto la Giunta Silvestri a compiere scelte diverse e nell’interesse della collettività, non solo di Campomarino ma dell’intero Basso Molise”.

Il ventilatore polmonare sarà consegnato domani mattina – 12 dicembre – nella tenda dell’accettazione del pronto soccorso dell’ospedale di Termoli alla presenza

del sindaco Silvestri e del dottor, Nicola Rocchia, primario del reparto.

Quindi “buona parte dei fondi comunali previsti per le luminarie ed eventi natalizi, sono stati devoluti all’acquisto di un ventilatore polmonare per il nosocomio San Timoteo, quale primo presidio anticovid realizzato nella zona”.

L’amministrazione inoltre punta a coinvolgere la cittadinanza nell’iniziativa di solidarietà. Per questo è stata aperta una raccolta fondi cittadina proprio in favore dell’ospedale termolese perché “Natale 2020 vuol dire emergenza e solidarietà”. Dunque, “chiunque voglia fare una donazione e offrire il proprio contributo in questo momento di difficoltà può di fatto rivolgersi all’assessorato alle Politiche sociali del Comune”.

Al tempo stesso “l’amministrazione, anche se in economia e nella volontà di creare un clima di magia (soprattutto per i piccoli) tipico di questo periodo, ha comunque realizzato degli addobbi. Ma va sottolineato lo splendido gesto compiuto dall’azienda Gsm ecocontrol, che ha inteso donare un bellissimo albero di Natale alla cittadinanza, permettendo così al Comune di creare ulteriori economie che saranno utilizzate per fronteggiare l’emergenza Covid.

Infine il Comune rivolge “un caloroso ringraziamento va a tutte le associazioni di volontariato e culturali che operano alacremente su tutto il territorio comunale e infine ma non per ultimo a tutta la comunità campomarinese che si mostra sempre sensibile e generosa. Convinti che insieme sapremo affrontare e superare questa grave crisi”.