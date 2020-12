Campobasso

Minacce e botte alla convivente, i vicini lanciano sos. 55enne arrestato dalla Polizia

Gli uomini della Squadra Volante sono intervenuti ieri sera in un condominio di via Pirandello a Campobasso allertati dai vicini di casa della coppia. Oggi l'uomo è finito in manette e condotto in carcere

FOTO D' ARCHIVIO