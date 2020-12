Campobasso, Los Angeles: i migliori nella speciale cerimonia di fine anno

Un anno straordinario è il frutto di azioni straordinarie compiute da uomini straordinari. Ma anche un anno di M ha bisogno di uomini all’altezza della situazione. E il 2020, l’anno più di M della storia degli anni di M, ha avuto gli uomini (e le donne) che merita. E oggi siamo qui per premiarli in una speciale cerimonia degli Oscars del 2020; con l’accento sulla lettera “a”: Oscàrs.

Come nella cerimonia di Los Angeles, iniziamo dai premi minori, ma non per questo meno importanti, e chiudiamo con i premi più ambiti che incoronano i veri protagonisti di questo anno di M.

Miglior Colonna Sonora: Feliz Navidad (Feliciano-Toma-Feliciano)

Mentre negli ospedali e nelle RSA della nostra regione è tutto rose e fiori, il Presidente Toma si prende un po’ di meritata pausa e imbraccia la sua chitarrina per intonare Feliz Navidad. Non sappiamo dire se risulta più simpatico o più madrelingua mentre gorgheggia il suo “from the botto ov maaaaaart”. Occhio, presidente, sennò il “botto“ lo fa davvero.

Miglior Fotografia: FinMolise

Nell’anno più difficile per l’economia mondiale, molti imprenditori locali si sono rivolti a FinMolise ma FinMolise, si sa, è timida. Nata per FINanziare le aziende del MOLISE, questo ente è gestito da un’allegra combriccola di economisti che hanno tutti studiato ad Harvard ma erano evidentemente agli ultimi banchi e non si sentiva nulla. Spiace. Il premio è alla fotografia del funzionario sorridente che ti accoglie per erogarti il finanziamento pubblicata sui giornali e sui manifesti. Quando provi ad andare trovi solo quella. Bellissima, per carità.

Miglior Corto: Vincenzo Niro

Sopra il metro e settanta è tutto sfrido, diceva nonna.

Miglior Attore Non Protagonista: Luigi Di Marzio

Il quartetto parlamentare molisano, va detto, a Roma si sta facendo valere per il numero straordinario di post pubblicati e video di gattini condivisi durante le lunghe ore passate in Parlamento.

Ma in questo quartetto, su tutti, spicca lui: Luigi Di Marzio, detto Er Pennica. Riscoprendo l’antica figura del bolso e silente peone, metà uomo e metà vitalizio, Di Marzio attraversa rassicurante e placido le aule parlamentari senza star lì a menarcela con restituzioni e altre amenità. Non protagonista per scelta in un mondo di protagonisti per obbligo. Magistrale.

Migliore Attrice Non Protagonista: Aida Romagnuolo

Aida Romagnuolo si distingue per la sua capacità di non dire nulla ma con uno stile strepitoso. Negli anni ’20 sarebbe stata una star del cinema muto; oggi invece è costretta a presenziare la scena con interventi e interviste che spesso rilascia in una lingua arcaica e sconosciuta ai più. Si racconta che una volta, colta da un impegno improvviso, abbia dovuto lasciare di corsa il Consiglio Regionale lasciando al proprio posto un cartonato. Nessuno si è accorto della differenza. Eterea.

Miglior Attore Protagonista: Andrea Greco

Lui, è noto, voleva fare l’attore e sta usando la politica come trampolino di (ri)lancio per i prossimi ruoli. Nelle sue frequentissime dirette su Facebook interpreta il ruolo di Rodrigo Ramirez, un giovane rivoluzionario nato da una povera famiglia che vive nella fazenda del feroce Don Haldo Patrisiello. Rodrigo, con l’aiuto del suo assistente Miguel Jorios combatte il male impomatandosi i capelli e indossando camicie attillate su bicipiti tirati che piacciono tanto alle sue fan. Gran successo di critica e di pubblico, ma alla 13.750ma puntata inizia ad essere meno credibile. Come rivoluzionario, almeno.

Miglior Attrice Protagonista: Filomena Calenda

Con quell’aria a metà tra una che si è vestita al buio e la signora di fronte che ti viene a chiedere mezzo limone la domenica mattina, non tutti avrebbero scommesso sulla sua carriera. E invece Filomena oggi è diventata la migliore attrice regionale interpretando l’esponente politica di Opposizione. Sì, di opposizione. Perché mentre gli eletti a Cinquestelle non attaccano più nessuno con il terrore che prima o poi se lo ritrovino alleato a livello nazionale, ciò che resta del centrosinistra non si è proprio rassegnato al ruolo.

Ogni giorno Fanelli e Facciolla entrano in Consiglio e si vanno a sedere sugli scranni della Giunta e devono arrivare i commessi a spiegare loro che non sono più maggioranza. Ma niente, non si rassegnano. E così Filomena è diventata la vera star dell’opposizione e vera spina nel fianco della giunta Toma. Con l’atteggiamento di una che sta per tirarti la borsetta in testa, viene rispettata da tutti e tutti mette in riga. Brava Memena, rall’ mo.

Miglior Film: Oreste Florenzano

Ogni volta che parla è un tripudio. La sanità funziona, gli ospedali reggono benissimo, il Vietri non serve, la medicina territoriale è eccellente, i vaccini sono arrivati, l’epidemia è sotto controllo, il tracciamento funziona alla perfezione, i tamponi viaggiano che è un piacere. Che film! Oreste! Che film!!

E con questo si chiude questa straordinaria edizione degli Oscàrs 2020. Vi rimandiamo all’anno prossimo sperando in qualcosa di meglio. Anche perché immaginare qualcosa di peggio è davvero difficile.