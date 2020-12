E’ stata rivolta ai bambini del Burkina Faso, uno dei Paesi dell’Africa più poveri, l’iniziativa di solidarietà sostenuta dal Lions Club Campobasso, grazie all’impegno del suo socio ed officer di Circoscrizione, Alfredo Potito, per il Natale 2020, che ha sposato il service di rilevanza nazionale organizzato dalla MK Onlus, ‘I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini’.

Il Paese africano, con un pil (prodotto interno lordo) pro capite di 1.415 euro e con un elevatissimo tasso di disoccupazione. La sua economia è finanziata, per gran parte, da aiuti internazionali.

Da qui l’idea di organizzare “Una cena in meno”, con la quale il Lions Club Campobasso ha devoluto ai bambini del Burkina Faso il valore della propria Festa degli Auguri di Natale che, a causa del covid-19, si è dovuta ridurre ad un ridotto momento conviviale.

La comunità campobassana ha risposto all’iniziativa ed è stata raccolta una cifra importante, che il Lions Club Campobasso, in queste ore, trasferirà alla MK Onlus ed alla quale si aggiunge il contributo devoluto dagli Amici del Lions Club Larino.

Il Lions Club di Campobasso, visto il risultato raggiunto, ha ritenuto di proseguire il Service “Una cena in meno” anche dopo le festività nei locali che hanno aderito: La Casa di Paglia, Pizzeria Cine Panorama, Ristorante L’Approdo e Bibenda Galleria del Vino (chiusi per decreto per tutte le festività).

La MK Onlus, negli anni, ha investito in Burkina Faso assicurando assistenza medica, visite oculistiche, vaccinazioni contro la meningite e altri virus, formazione di medici del Burkina Faso, generi alimentari, farmaci, sostegni a distanza, lotta all’analfabetismo, progetti agricoli volti a migliorare le condizioni economiche. In questo difficile 2020 – si legge in una nota del Lions – anche la comunità molisana si è unita a questa opera per portare aiuti a una delle popolazioni, quella burkinabè, più povere del mondo.

“Il mio sentito grazie va ad Alfredo Potito, che si è reso promotore di questo ulteriore Service e a tutti coloro che hanno aderito, sia i cittadini sia le attività che si sono rese disponibili”, ha affermato il presidente del Lions Club Campobasso, Stefano Maggiani.

“La nostra comunità, anche in questo difficile momento, si conferma generosa e solidale – ha concluso il presidente Maggiani – Il Lions Club Campobasso chiude un anno importante dal punto di vista delle iniziative intraprese, tutte nello spirito del nostro motto ‘We Serve’”.