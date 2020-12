Il Consiglio comunale di Termoli ha approvato nella seduta di lunedì 30 novembre alcune variazioni al Bilancio, fra cui la più importante è relativa a due finanziamenti del Ministero per l’Istruzione per la messa in sicurezza della scuola di via Maratona per 380mila euro e quella di via Po per 300mila euro, con successiva integrazione al Piano delle opere pubbliche.

Bocciati invece gli emendamenti dell’opposizione di centrosinistra che chiedeva di utilizzare 50mila euro per i test rapidi su alunni e personale scolastico invece di destinarli ad altre commissioni consiliari.

L’ex sindaco Angelo Sbrocca e il suo successo Francesco Roberti si sono invece ‘scontrati’ verbalmente su un presunto debito che il Comune di Termoli avrebbe nei confronti del Cosib e che invaliderebbe la delibera approvata ma la maggioranza ha tirato dritto approvando la variazione al Bilancio.