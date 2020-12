Un’auto a Gpl è andata a fuoco nella tarda serata di ieri, lunedì 28 dicembre, nel parcheggio del distributore di carburanti ‘Goil’ che si trova proprio al bivio della località bassomolisana lungo contrada Pianette, a ridosso della Statale Trignina.

La Opel della titolare del bar del distributore si trovava parcheggiata proprio lì, quando alle 22,40 circa per motivi ancora ignoti è andata in fiamme. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Termoli, già impegnati in un altro servizio di soccorso, che hanno evitato il peggio. Tuttavia la vettura è stata completamente divorata dalle fiamme che in pochi minuti l’hanno incenerita.

Il personale del 115 lavora ora per ricostruire la dinamica e le cause dell’incendio dell’auto, attualmente in fase di accertamenti.