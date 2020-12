Auguri Maria Stefania!

Via alla vaccinazione di massa

La campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus inizia in tutta Europa e nella nostra regione in particolare le prime 50 dosi verranno effettuate al personale già selezionato del nosocomio del capoluogo, centro hub per la cura dei pazienti covid. Saranno vaccinati anche gli ospiti della residenza sanitaria di Baranello, una delle poche case di riposo del Molise in cui il virus non ha provocato infezioni. Il governatore Toma: "A gennaio arriveranno altre 9mila dosi". Poi rivela: "Il padiglione covid al Cardarelli? Sarà pronto entro marzo".