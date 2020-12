Si chiamano Scatole di Natale e possono essere dei regali capaci di riempire il cuore a chi attraversa un brutto momento. Anche in Molise in questi giorni ci sono diverse associazioni che fanno raccogliendo questi regali fai da te facili da realizzare per chiunque in vista delle Natale che sta per arrivare.

In sostanza basta prendere una scatola e riempirla di 5 cose molto semplici: un dolciume, un indumento calda, un prodotto di bellezza, un passatempo e un biglietto gentile.

Nello specifico si può scegliere di regalare ad esempio un torrone, dei biscotti o un panettone, unirli con sciarpe o cappello o maglia o coperta, aggiungere un profumo o una crema o magari uno shampoo, inserire anche un libro, oppure una rivista o un gioco e infine chiudere con un biglietto di auguri. Si può semplicemente consegnare la scatola oppure impacchettarla direttamente e poi affidarla alle mani dei volontari che in questi giorni stanno raccogliendo i pacchi per poi donarli a persone bisognose.

Si tratta di un progetto di solidarietà nato a Milano è sposato da diverse associazioni e in particolare dai gruppi di acquisto solidali come quelli di Montenero di Bisaccia e di San Salvo che hanno coinvolto diverse associazioni. Sul territorio molisano la raccolta va avanti a Termoli e a Montenero di Bisaccia. Ci sono ancora alcuni giorni per aderire a una iniziativa di particolare pregio.

“In questi giorni – fanno sapere gli organizzatori -, il neo Gruppo d’Acquisto Solidale “Gas Oltre Confine” insieme al Gruppo d’Acquisto Solidale Gas_Vasto e a numerose altre associazioni ed enti del nostro territorio, hanno raccolto l’eco dell’iniziativa “Le Scatole di Natale”. Il progetto è nato a Milano, da un’idea di Marion Pizzato, ma numerose altre realtà si sono messe in azione, in rete, per permettere a chi è meno fortunato di trascorrere un Natale migliore e più gioioso. La Scatola di Natale prevede 5 piccoli doni, differenziati per donna, uomo, ragazza/o, bambina/o e pet (per i piccoli pelosetti sfortunati), da raccogliere in una scatola con semplicità ed empatia.

L’iniziativa, che ha avuto un grande riscontro a Milano, sicuramente verrà apprezzata anche nel nostro territorio; numerose le associazioni e gli enti a lavoro per questa iniziativa di solidarietà comune, atta a dare l’opportunità a chi è più in difficoltà di festeggiare il periodo natalizio con dei doni, soprattutto in questo periodo pandemico così privo di relazioni sociali”.

L’invito è rivolto quindi a “tutte le persone che vorranno donare una o più scatole di Natale, per rallegrare i cuori di chi li riceverà, a consegnarle in uno dei tanti centri di raccolta previsti: a San Salvo, Vasto, Fresagrandinaria, Termoli e Montenero di Bisaccia. Gli angeli volontari delle Caritas locali, delle parrocchie e delle altre associazioni li porteranno a destinazione. Gli organizzatori ringraziano di cuore tutti quelli che contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa. In definitiva, donare una “scatola di Natale” come gesto di solidarietà costa pochissimo, non leva troppo tempo, e permette di festeggiare il Natale con gioia anche a chi la riceve”.

Punti di raccolta a Termoli

Unitalsi, Corso Vittorio Emanuele III, 57:

– 12 dicembre dalle 15:00 alle 18:00

– 13 dicembre dalle 10:00 alle 12:00

– 15 dicembre dalle 18:00 alle 19:30

– 17 dicembre dalle 18:00 alle 19:30

Punti di raccolta Montenero Di Bisaccia

dal 10 al 18 dicembre:

La bottega degli Incanti, via Martiri di via Fani 5

– dalle 12:30 alle 13:30.

Associazione Una mano per la vita, via Vittorio Argentieri (ex scuola Colle della Speranza)

– dalle 15:30 alle 17:00.

Proloco Frentana, ex Caserma dei Vigili

– dalle 10:00 alle 12:00.