GIOVEDI’ 24 Vigilia di Natale dal tempo incerto: molte nuvole per tutto il giorno ma anche qualche schiarita, per lo più mattutina, in basso Molise e su parte del Molise centrale. La situazione, però, non è destinata a migliorare: gli effetti dell’anticiclone natalizio si esauriranno oggi. Col passare delle ore avremo altre spesse velature e anche il vento si farà via via più forte, insomma tutto sta per cambiare.

VENERDI’ 25 Deboli piogge fin dalle prime ore del mattino bagneranno Frosolone, l’area del Fortore e Colletorto, altrove sole e nuvole si alterneranno fino al tardo pomeriggio quando la perturbazione inizierà a farsi più importante inizialmente nella provincia di Isernia e poi sul resto della regione fino ai monti frentani. Sarà risparmiata la costa adriatica. In montagna, da Campitello Matese a Capracotta, tornerà a nevicare durante la notte. I valori termici, che già ieri erano leggermente in calo, subiranno un brusco tracollo.

SABATO 26 Una giornata freddissima e molto piovosa ci attende: al mattino, grazie ai venti di Maestrale e Ponente, le nuvole cariche di pioggia della notte appena trascorsa si allontaneranno. Ma nel pomeriggio il maltempo si abbatterà di nuovo sulla regione senza risparmiare, stavolta, neppure il litorale. Continuerà a scendere anche la neve sul Matese e ci saranno schiarite notturne in entrambe le province. Solo da Larino a Termoli continuerà a piovere