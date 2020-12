Non cessa l’azione del vento che da ieri sta interessando gran parte del Molise e in particolare la fascia costiera. Dopo i numerosi interventi operati ieri per caduta di alberi e incidenti, il 115 è ancora in azione in queste ore.

In particolare vengono segnalati alberi pericolanti e pali Telecom divelti, come avvenuto questa mattina 29 dicembre in via Manzoni, alla periferia nord di Termoli.

Una squadra del Distaccamento termolese del 115 ha lavorato nel quartiere di colle Macchiuzzo per degli alberi che cadendo hanno danneggiato la linea telefonica.

Intanto oggi le raffiche di vento da sud-sud/est stanno raggiungendo anche i 50 kmh.