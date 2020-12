GIOVEDI’ 3 Giornata di pioggia su tutta la regione: il vortice freddo non molla la presa e anche oggi ci attende freddo e maltempo. Il mattino sarà molto grigio per la foschia in basso Molise e la pioggia che colpirà l’area matesina e la provincia isernina. Più asciutto il Molise centrale.

Poi ci saranno delle deboli precipitazioni che cadranno per tutto il pomeriggio ovunque fino a un parziale rasserenamento serale (ma non lungo la costa adriatica) che si farà più deciso durante la notte.

VENERDI’ 4 Viaggia verso la Grecia il ciclone che dallo scorso fine settimana è foriero di temperature invernali e pioggia. Oggi i primi segnali di un leggero miglioramento con l’alternanza di schiarite e annuvolamenti. Qualche piovasco non è da escludere ma in generale, almeno fino alla notte e solamente nella provincia pentra, non avremo acquazzoni.