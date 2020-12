MERCOLEDI’ 30 Ancora pioggia e di nuovo in calo le temperature: sarà un mercoledì di tempo incerto segnato anche dal ritorno della neve in alto Molise. Al mattino avremo una spiccata variabilità con qualche spazio di sole sul Molise centrale e cieli tendenzialmente coperti in basso Molise. Poi, la perturbazione che arriva da ovest, bagnerà gran parte della regione fino a notte fonda. In serata fiocchi di neve a Capracotta.