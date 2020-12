Nelle prime ore di oggi un 49enne di Termoli malato di Covid-19 ha perso la vita mentre era ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso, nel reparto di Terapia Intensiva.

L’uomo aveva altre patologie ed era stato dapprima ricoverato in Malattie Infettive e poi trasferito in Rianimazione visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Purtroppo questa mattina 20 dicembre non ce l’ha fatta.

Si allunga quindi il tragico bilancio legato all’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus Sars-Cov-2. Con il decesso del 49enne termolese, una delle vittime più giovani dell’epidemia nella nostra regione, il conto delle vittime arriva a quota 174, oltre 150 nella cosiddetta seconda ondata.

Soltanto il 6 dicembre scorso c’era stato il decesso di un altro termolese, di appena 48 anni, che attualmente è la vittima più giovane registrata in Molise per covid-19. Lo scorso 14 dicembre a Isernia un paziente di 49 anni. Deceduta in Abruzzo pochi giorni fa anche una donna di Scapoli di 50 anni.

