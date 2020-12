Una passeggiata sotto al sole del lungomare nord di Termoli la fanno in tanti in queste ore. Ma nessuno cammina su una corda tesa fra due palme. Nessuno a parte lui, un funambolo che di nome fa Alessandro Greco, è termolese e ha 33 anni.

Nella vita lavora in banca, ma nel tempo libero ama dilettarsi in acrobazie da strabuzzare gli occhi. “È uno svago” dice sorridendo davanti alla telecamere, con una naturalezza incredibile, come stesse dicendo “mi piace andare in bici”.

Lui invece ha scelto la slack line e il monociclo, uniti alla giocoleria, e ogni tanto dà prova di equilibrio, forza e voglia di mostrare al mondo le sue qualità. “Certo che lo consiglio, fa bene all’animo”. Eccolo in una piccola esibizione e in una intervista, sotto gli occhi sbalorditi dei passanti.

Foto 3 di 3





È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.