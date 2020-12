La ditta Consorzio Madre Terra, che si occupa del verde pubblico di Termoli, ha voluto precisare alcuni aspetti relativi all’abbattimento di alberi all’interno del parco comunale.

“Nell’ambito dell’attività di prevenzione e tutela del patrimonio arboreo comunale nella giornata di oggi 21 dicembre sono stati abbattuti cinque esemplari di pino d’aleppo all’interno del Parco comunale che si trovavano a ridosso dei fabbricati e che presentavano evidenti problemi di staticità e rappresentavano un evidente pericolo.

Già nelle settimane scorse – precisa l’azienda – altri esemplari di pini erano stati sradicati dal forte vento e solo per una fortuita coincidenza non avevano provocati danni agli immobili e alle persone. Sono stati riscontrati cedimenti alla base (colletto) dei fusti, con sollevamento del terreno, che in molti casi risulta di riporto”.

Qualcuno aveva subito gridato allo scandalo, ipotizzando chissà quale speculazione. Sulla vicenda era già intervenuta l’assessora comunale Rita Colaci assicurando la sostituzione con nuove piantumazioni.

La Consorzio Madre Terra annuncia ora che “la compensazione avverrà, come previsto e pianificato con la nuova piantumazione di circa 150 essenze vegetali autoctone all’interno del parco comunale subito dopo le festività natalizie. Purtroppo, tali interventi sono necessari per preservare la pubblica incolumità delle persone e dei beni immobili. Tali attività sono comunque supportate da indagini conoscitive strumentali avallate dal direttore di esecuzione del contratto, in collaborazione con il settore ambiente del Comune di Termoli”.