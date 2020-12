Ristorante tranquillamente aperto al pubblico dopo le 18 e con le comande in entrata e in uscita dalla cucina come se fosse tutto normale.

Alle 21 di giovedì 18 dicembre, i Baschi Verdi della Guardia di Finanza sono intervenuti in un locale di Campomarino, molto gettonato e frequentato anche da camionisti, in contrada Lauretta, riscontrando quindi la violazione al Dpcm in vigore. E la cena per tutti gli avventori (una tavolata di circa 12 persone) e per il titolare del ristorante ha avuto un conto salatissimo – di migliaia di euro in totale – perché dopo aver fermato il prosieguo del banchetto, naturalmente i finanzieri di Campobasso, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Termoli, hanno proceduto a segnalare i trasgressori e a comminare loro le rispettive sanzione previste.

E’ il primo caso in provincia di Campobasso: il segnale che il rispetto delle direttive per il contenimento dell’emergenza Coronavirus non può essere ignorato senza conseguenze. Da nessuno.

Quando i Baschi Verdi sono entrati nel locale il personale serviva i clienti con le mascherine, ma erano le 21, vale a dire tre ore dopo la chiusura e tavolate con oltre quattro persone.

Ignorando bellamente il decreto che impone la chiusura di bar, ristoranti e pub di ogni genere e ordine dalle 18 alle 6 del mattino, il titolare del locale ha continuato la sua attività che ieri sera si è chiusa con una sanzione amministrativa destinata a tutti i presenti, del valore di migliaia di euro.