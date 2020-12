Addio al prof Pasquale Di Giulio, studioso di storia e del Molise

A 73 anni è scomparso il giorno di Natale il prof. Pasquale Di Giulio. Risiedeva da molti anni a Campomarino, ma le sue origini erano termolesi. Laureato in Scienze agrarie, docente di ruolo negli istituti tecnici, ha dedicato molto del suo tempo alla ricerca e alla divulgazione della storia del nostro Molise.

I suoi interessi culturali hanno spaziato dall’archeologia, alla economia agraria, dalla storia dell’età contemporanea, all’antropologia e alla sociologia, dall’etnografia al folclore. Il contributo di Di Giulio si è esteso anche all’ambito della Pubblica Amministrazione in qualità di responsabile, sia pure per breve tempo, dell’Azienda di Soggiorno di Termoli, nonché di assessore alla Cultura del comune di Campomarino.

Ha inoltre svolto attività pubblicistica sulle pagine de Il Tempo del Molise, della rivista Kamastra e del mensile La Città. Tra i suoi lavori più impegnativi vanno ricordati il corposo volume “Campomarino Kermarini del 2008, dedicato alla sua amata città d’adozione, “Dalla fame di terra alla fuga dai campi” del 2010, studio sull’azione della riforma agraria di Puglia Lucania e Molise.

Non meno importanti sono le pubblicazioni a quattro mani: “Abitato protostorico presso Campomarino in località Difensola” del 1982, insieme ad A. Gravina; con S. Del Carretto ha scritto invece “Campomarino. Note di storia e di etnografia” del 2008, contributo alla storia di una comunità alloglotta di lingua albanese nel Molise orientale.

La morte di Di Giulio, oltre che una perdita irreparabile per i suoi cari, lo è anche per la cultura molisana. Molto ancora poteva dare alla storiografia molisana l’intelligenza, la passione per la ricerca, la meticolosità e severità dei suoi studi. Mancherà inoltre a tanti la sua disponibilità nel dare o scambiare informazioni, la modestia del suo agire.

Chi scrive questa nota, lo ha conosciuto sin da piccolo per circostanze particolari. Nel tempo più recente, in più occasioni, ha avuto con lui rapporti di stretta collaborazione ai fini di ricerche o di pubblicazioni. Da lui ha ricevuto, senza riserva alcuna, documenti storici preziosi che hanno arricchito i suoi lavori. Pasqualino, così per i famigliari e per i molti suoi amici, non si negava mai.

L’ultimo di questi scambi risale alla fine di settembre scorso. In quella occasione ha messo prontamente a disposizione documenti degli uffici marittimi relativi al trabucco acquistato da suo padre sulla Marina di Sant’Antonio. «Ne intestò a me la proprietà – aggiunse – come regalo per il conseguimento della laurea». Inconsueto, ma a suo modo gesto d’amore.

I funerali di Pasquale Di Giulio si svolgeranno sabato 26 dicembre alle 11 a Campomarino.

Primonumero.it si associa al dolore dei famigliari.

La foto in home page è tratta da “Lungomare Italia Vostok 100 K (Facebook)

Le foto di gruppo sono di Oscar De Lena e sono state scattate in occasione della visita di ufficiali americani venuti qui a cercare documentazione sugli aerei abbattuti in mare nel corso dell’ultima guerra