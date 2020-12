VITTIME SALGONO A 150 CON 60ENNE DI BARANELLO

Il 60enne di Baranello deceduto in queste ore nel reparto di Malattie Infettive a causa del covid arriva da una casa di riposo. Da tempo era ricoverato infatti nella struttura di Busso dove era ospite anche a causa di problemi di disabilità che purtroppo lo riguardavano da molti anni. Contagiato, non ce l’ha fatta a superare le complicanze causate dal virus. È il primo morto a causa del covid che si registra nel comune di Baranello e la 150esima vittima del covid in Molise.

22 CASI MA SU SOLO 370 TAMPONI. LA METÀ DEI CONTAGI ODIERNI A CASTEL DEL GIUDICE

Sono solo 22 i contagi rilevati a fronte di un totale di 370 test. Pochissimi, considerando che ieri – 8 dicembre – era un festivo rosso sul calendario, e che il Laboratorio Analisi del Cardarelli è rimasto fermo per quasi l’intera giornata. Numeri bassi, oltremodo, sia nell’uno che nell’altro caso. Il tasso di positività rimane, anche quello, basso così come negli ultimi giorni: oggi è del 5.95%.

Dei nuovi contagi ben 11 si riferiscono a cittadini di Castel del Giudice. Per il resto ci sono 2 casi a Limosano e Sant’Angelo del Pesco e 1 solo a Campobasso, Carovilli, Isernia, Montagano, Pescolanciano, Pescopennataro e Trivento. Nessun caso oggi dunque in Basso Molise.

I casi attualmente positivi in Molise sono 2.619, di cui 1.587 in provincia di Campobasso.

ELENCO POSITIVI COMUNE PER COMUNE

Positivi 9 dicembre per comune

Sono solo due i guariti certificati dall’Asrem: si tratta di un cittadino di Termoli e del paziente (prima ricoverato) di Pecetto Torinese

4 PAZIENTI IN PIU’ IN MALATTIE INFETTIVE, 2 DIMISSIONI

TERAPIE INTENSIVE, 7 PAZIENTI

Sei pazienti sono stati trasferiti nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli: due di loro – un malato di Portocannone e uno di Calvi Risorta (paese della provincia di Caserta) – erano già ricoverati nel nosocomio. Si trovavano in Terapia Intensiva e grazie ad un miglioramento delle loro condizioni di salute hanno lasciato la Rianimazione.

Inoltre, hanno avuto bisogno del ricovero sempre nel reparto di Malattie Infettive un paziente di Termoli, un altro di Isernia e due di Pescolanciano. Attualmente, come riporta il bollettino diramato dall’Azienda sanitaria, tale reparto ospita 53 pazienti.

C’è un ricovero in più in Rianimazione: un malato trasferito da Malattie Infettive a Terapia Intensiva per un peggioramento del suo quadro clinico. Qui, stando ai dati riferiti da Asrem, si trovano 7 pazienti.

Invece sono migliorate le condizioni di salute di due persone – una di Termoli e l’altra di Pecetto Torinese – che sono stati dimessi dal nosocomio del capoluogo molisano.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riporta oggi in Italia sono emersi 12.756 nuovi contagi da coronavirus con 118.475 tamponi processati (tasso di positività al 10.8%). Ieri erano state 14.842 le nuove positività al coronavirus a fronte di 149.232 tamponi e tasso di positività al 9.9%.

Nelle ultime 24 ore sono calati i decessi che sono stati 499 (ieri 634). I ricoverati in Terapia Intensiva calano di 25 unità (ieri -37) e scendono di 428 unità (ieri -443) i ricoveri ordinari con Covid-19.

