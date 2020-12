8 dicembre – Altra vittima in ospedale, riprendono i ricoveri ma i dimessi sono di più. Tasso di positività bassissimo

Giornata in chiaroscuro per quanto riguarda l’epidemia da Covid-19. Tre persone decedute, anche se l’Asrem al momento ne ha conteggiata solo una e nuovi ricoveri che non avvenivano da due giorni. Tuttavia i dimessi sono di più (3 contro 2) e i nuovi contagi appena 14.

UN ALTRO DECESSO AL CARDARELLI, MUORE 90ENNE TERMOLESE

Si registra un nuovo decesso oggi nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli. Una donna di 90 anni, residente a Termoli, è spirata a causa delle complicazioni dell’infezione. Con lei il conto complessivo delle vittime molisane sale a 149. La Asrem non ha dato comunicazione ufficiale nel bollettino odierno dei due decessi avvenuti nella tarda serata di ieri e durante la notte scorsa. Si tratta, come riferito da Primonumero questa mattina, di una donna di 89 anni di Campomarino che era ricoverata all’ospedale San Timoteo di Termoli, dove ieri sera è spirata. È la nonna della deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione. A Teramo, invece, non ce l’ha fatta una operatrice di casa di riposo residente a Scapoli che era trattata nell’ospedale abruzzese.

RIPRENDONO I RICOVERI AL CARDARELLI: 2 PAZIENTI IN INFETTIVE, 3 DIMESSI

Dopo due giorni senza nuovi ricoveri, oggi – 8 dicembre – è stato necessario trasferire nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli due pazienti: uno di Campobasso, l’altro di Montaquila.

Invece tre persone hanno lasciato il nosocomio del capoluogo e sono stati dimessi grazie ad un miglioramento del loro quadro clinico: si tratta di un paziente di Campobasso, uno di San Martino in Pensilis e di un paziente di Termoli. Tutti e tre si trovavano nel reparto di Malattie Infettive.

Attualmente al Cardarelli sono ricoverati 57 malati covid, 8 in Terapia Intensiva e 49 in Malattie Infettive. Nessun guarito è stato comunicato oggi.

APPENA 14 CASI, TASSO DI POSITIVITA’ AL 3%

Oggi invece bassissimo il numero dei positivi, solo 14 su 455 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 3%, davvero molto basso ma che confermerebbe una tendenza intravista negli ultimissimi giorni. I positivi odierni arrivano da Termoli (4), Oratino (3), Campobasso (2). Poi uno ciascuno da Campomarino, Ferrazzano, Frosolone e Pietrabbondante.

In Molise ieri il tasso di positività era del 6.49% in virtù di 43 nuovi casi di positività su 663 tamponi processati.

Positivi 8 dicembre per comune

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riporta oggi in Italia sono emersi 14.842 nuovi contagi da coronavirus con 149.232 tamponi processati (tasso di positività al 9.9%). Ieri erano state 13.720 le nuove positività al coronavirus a fronte di 111.217 tamponi e tasso di positività al 12.3%.

Nelle ultime 24 ore ben 634 decessi (ieri 528). I ricoverati in Terapia Intensiva calano di 37 (ieri -72) mentre tornano a scendere (-443, ieri +233) i ricoveri ordinari con Covid-19.

