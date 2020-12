7 dicembre – 272 guariti e 43 positivi, nessun ricovero per il secondo giorno di fila. Ci sono ancora vittime: morte 3 donne

Continua a essere confortante il dato relativo all’indice di positività in Molise: oggi si attesta al 6,49%. Sono infatti 43 i nuovi casi di positività su 663 tamponi processati. La tendenza sembra stabilizzarsi.

OGGI 3 VITTIME, SONO TUTTE DONNE. MORTI COVID ARRIVANO A 146

Ci sono tuttavia tre nuovi decessi, che portano a 146 il numero complessivo delle vittime. Si tratta di tre donne, due ricoverate in ospedale in Malattie Infettive (una 65enne di Montefalcone del Sannio e una 77enne di Montorio dei Frentani) e di una 88enne originaria di Piacenza ma ospite della casa di riposo di Sessano, dove purtroppo c’è un focolaio piuttosto esteso e dove il suo cuore ha cessato di battere per le complicanze del Covid.

43 CONTAGI, IL 6.49% DEI TAMPONI FATTI. 9 CASI A TERMOLI

Sono poche decine (rispetto ai numeri molto più elevati cui eravamo ormai abituati) i positivi al Sars-Cov-2 accertati dall’Asrem che nelle ultime 24 ore ha processato 663 tamponi. I 43 nuovi casi si registrano in 20 diversi centri del Molise e in due casi si riferiscono a comuni pugliesi (Serracapriola e San Severo). È Termoli oggi a guidare la ‘classifica’ con 9 nuovi contagi, seguono Campobasso e Campomarino con 6. 3 i casi a San Martino in Pensilis e 2 a Larino. Infine un caso ciascuno ad Agnone, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Isernia, Montenero di Bisaccia, Petrella, Ripabottoni, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, Santa Croce di Magliano, Sessano del Molise, Tavenna e Vastogirardi.

0 RICOVERI PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO, UN PAZIENTE ESCE DALLA TERAPIA INTENSIVA

Per il secondo giorno consecutivo non c’è alcun nuovo ricovero al Cardarelli per pazienti Covid-19. Proprio oggi e ieri che i ricoveri ordinari (non così quelli in Rianimazione) tornano a salire in Italia, il Molise va in controtendenza. Oggi si registrano contestualmente anche una dimissione dal reparto di Malattie Infettive (un paziente di Campomarino) e un trasferimento dalla Terapia Intensiva nel reparto ordinario. Si tratta di una persona proveniente dal Piemonte, precisamente da Pecetto Torinese, che evidentemente ha avuto un sensibile miglioramento delle sue condizioni cliniche tanto che i medici hanno deciso di estubarlo.

RECORD DI GUARIGIONI: 272 IN 63 COMUNI

Sono 272 le persone che hanno superato il virus oggi in Molise, come comunicato dall’Azienda sanitaria sulla base degli opportuni accertamenti sanitari. I guariti risiedono in 63 comuni molisani.

Isernia è la città in cui si registra il maggior numero di cittadini che hanno sconfitto il Sars-Cov-2: 47.

Invece sono 28 i guariti di Campobasso, 22 sono stati accertati a Termoli. Buone notizie anche a Montaquila (19 guariti), Venafro e a San Martino in Pensilis: in questi ultimi due casi i guariti sono rispettivamente 14 e 12. Hanno battuto il virus anche 8 cittadini di Montenero di Bisaccia e 6 di Pietrabbondante.

I DATI NAZIONALI

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riporta oggi in Italia 13.720 nuove positività al coronavirus a fronte di 111.217 tamponi (tasso di positività all’12.3%). Ieri c’erano stati 18.887 nuovi casi con 163.550 tamponi e tasso di positività al 11.5%.

Oggi i decessi sono stati 528, ieri 564. I ricoverati in Terapia Intensiva calano di 72 (ieri -63) mentre aumentano anche oggi (+133, ieri +233) i ricoveri ordinari con Covid-19.

