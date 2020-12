Sono ben 6 i decessi registrati oggi in ospedale per covid-19. Rispetto ai cinque che erano emersi questa mattina c’è da aggiornare il dato a causa della morte di una donna di 73 anni, originaria di Montecilfone. Nelle scorse ore avevano perso la vita un 48enne di Termoli in Terapia Intensiva, un 65enne di Rocchetta a Volturno, un 78enne di Larino, un 83enne di San Marco La Catola (provincia di Foggia) e un 86enne di Montenero di Bisaccia, tutti in Malattie Infettive come la donna 73enne. Ben 143 quindi le vittime nella nostra regione dall’inizio della pandemia.

TASSO DI POSITIVITA’ RESTA BASSO

Oggi sono stati registrati 52 nuovi casi a fronte di 870 tamponi, con un tasso di positività del 5.98%, ancora molto basso, benché leggermente in rialzo rispetto a ieri. Sabato 5 dicembre infatti in Molise i nuovi positivi erano stati 36 su 658 tamponi processati e un tasso di positività al 5.47%.

I POSITIVI COMUNE PER COMUNE – GUARDA IL PDF

Positivi 6 dicembre per comune

52 POSITIVI IN 24 COMUNI: PIU’ CONTAGI A ISERNIA E TERMOLI

Ci sono 52 nuove diagnosi di infezione nella nostra regione accertate sulla base degli 870 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta poco al di sotto del 6% (per la precisione è a 5.97) e non molto distante dal dato registrato ieri (5.47% quando i positivi sono stati solo 36).

I contagi si registrano in 24 centri del Molise, in particolare a Isernia (9) e Termoli (7). Solo tre i nuovi casi rilevati a Campobasso, Fossalto, Macchiagodena.

Due contagi accertati a Fornelli, Larino, Montaquila, Petacciato, Pozzilli, Trivento e Venafro.

Un positivo in più ad Agnone, Castellino del Biferno, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Duronia, Gambatesa, Longano, Monteroduni, Roccamandolfi, Rotello, San Martino in Pensilis.

Attualmente in Molise ci sono 2820 contagiati. Dall’inizio della pandemia hanno contratto un’infezione da nuovo coronavirus 5338 persone.

STABILI I RICOVERI, GIORNATA SENZA INGRESSI IN OSPEDALE

Oggi non ci sono stati ricoveri né dimissioni, un dato particolarmente rilevante perché non succedeva da settimane che non ci fossero nuovi ingressi di pazienti malati di covid-19 al Cardarelli. L’ultima volta era accaduto il 18 ottobre scorso, un mese e mezzo fa. Secondo il bollettino dell’Asrem sono ricoverate attualmente 61 persone e 9 di queste risultano essere in Terapia Intensiva. Nessun guarito è stato dichiarato oggi dall’azienda sanitaria.

I DATI NAZIONALI

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riporta oggi in Italia 18.887 nuove positività al coronavirus a fronte di 163.550 tamponi (tasso di positività all’11.5%). Ieri c’erano stati 21.052 nuovi casi con 194.984 tamponi e tasso di positività al 10.8%).

Oggi i decessi sono stati 564, ieri 662 e il totale arriva a oltre 60mila e arrivano a 60,078. I ricoverati in Terapia Intensiva calano di 63 (ieri -50) mentre aumentano di 233 i ricoveri ordinari con Covid-19.