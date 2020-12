30 dicembre – Tre morti di Covid, due in ospedale. Positivi di nuovo in aumento, il tasso raddoppia: oggi è l’11,5%

ALTRE 3 VITTIME DEL COVID, TOTALE A 194

Ci sono altre tre vittime con il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Molise. Due di queste erano ricoverate al Cardarelli mentre una terza è spirata in una casa di riposo. Non ce l’ha fatta un uomo di 70 anni di Sant’Elia a Pianisi, piccolo centro che in queste ore sta vivendo momenti drammatici per la diffusione ingente del contagio tra la popolazione nonché per la morte, quest’oggi, di una giovane donna di 29 anni che potrebbe (era in attesa di fare il tampone ma non c’è stato il tempo) aver contratto il virus. L’uomo 70enne deceduto era ricoverato in Malattie Infettive. È deceduto, nello stesso reparto, anche un uomo di 88 anni del capoluogo di regione. Ha perso la sua battaglia con la malattia anche un uomo di 87 anni di Termoli, ospite della casa di riposo di Ripabottoni.

Con questi tre decessi il totale delle vittime in Molise a causa dell’epidemia salgono a 194.

88 POSITIVI SU 766 TAMPONI: TASSO BALZA A 11,5%

Sono 88 i nuovi positivi su 766 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il numero più alto di persone che hanno contratto il Sars-Cov-2 si trova a Campobasso che oggi segna 30 nuovi casi. 11 invece i positivi a Termoli, 6 a Petacciato, 4 a Campomarino, Sant’Elia a Pianisi, Torella del Sannio e Mafalda. 3 positivi a Santa Croce di Magliano e 2 a Pietracatella, San Felice del Molise, Gambatesa e Ferrazzano. Un caso invece per i comuni di Casacalenda, Castropignano, Fossalto, Gildone, Isernia, Matrice, Oratino, Rotello, San Giovanni in Galdo, San Martino in Pensilis, Trivento.

IL CASO SANT’ELIA A PIANISI: QUASI 100 POSITIVI, SOTTO ACCUSA ASSEMBRAMENTI

Sono quasi 100 a oggi, 30 dicembre, i contagi di Sant’Elia a Pianisi, comune di 1600 anime che al momento registra la più alta incidenza di persone entrate a contatto col virus. Nelle ultime ore due residenti hanno perso la vita: un 70enne che era ricoverato al Cardarelli e una giovane donna (Denise, 29 anni) che sarebbe stata stroncata da un infarto sul cui legame col covid permangono molti dubbi. Il paese sta soffrendo, il clima è di forte preoccupazione e si stanno chiedendo da più parti misure d’urgenza per arginare la propagazione del virus. Sotto accusa ci sono assembramenti che diversi giorni fa, prima delle feste natalizie, sarebbero stati favoriti da occasioni di incontro abituali (ma ora assolutamente vietate) come il tradizionale rito dell’uccisione del maiale, che nelle campagne ha unito decine di persone in maniera, stavolta, clandestina.

RICOVERI IN MALATTIE INFETTIVE, NUMERI IN PAREGGIO: 3 RICOVERI E 3 DIMISSIONI

E’ stato necessario il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Campobasso per tre persone con la covid-19: due sono di Sant’Elia a Pianisi, comune dell’area del Fortore particolarmente colpito dall’epidemia in questi ultimi giorni. Un altro cittadino ricoverato nel nosocomio è di Torella del Sannio. I tre pazienti hanno avuto bisogno delle cure del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive.

Hanno lasciato questo stesso reparto tre persone le cui condizioni di salute sono migliorate: si tratta di un termolese, di un residente di Portocannone e di un cittadino di Pescolanciano.

Attualmente all’ospedale di Campobasso sono ricoverate 61 persone, di cui 10 in Terapia Intensiva, come riporta il bollettino diramato questa sera – 30 dicembre – dalle autorità sanitarie.

GUARITE OLTRE 230 PERSONE DALL’INFEZIONE

Sono 232 i guariti certificati dall’Asrem nelle ultime ore. Una cifra importante e che unita a quella di ieri (194) assume ancor maggior rilievo. I numeri più alti si riscontrano a Campobasso (44) e Termoli (23), città che in numeri assoluti hanno il maggior numero di contagi. Seguono Venafro (18), Isernia (17), Trivento e Montaquila (10). 8 le guarigioni a San Martino in Pensilis, 7 invece a Civitanova del Sannio, 5 a Bojano, Fornelli e Colle d’Anchise. 4 guariti ciascuno per i centri di Campomarino, Carovilli, Cercemaggiore, Ferrazzano, Sant’Agapito. 3 invece le persone guarite a Pescolanciano e Portocannone. Altre guarigioni, con numeri inferiori a quelli citati, si registrano in altri 41 comuni.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute oggi in Italia sono emersi 16.202 nuovi contagi da coronavirus con 169.045 tamponi processati (tasso di positività al 9.6%). Ieri erano state 11.212 le nuove positività al coronavirus a fronte di 128.740 tamponi e tasso di positività all’8.7%.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono 575 (ieri 659). I ricoverati in Terapia Intensiva calano di 21 unità (ieri -16) e scendono di 96 unità (ieri -270) i ricoveri ordinari con Covid-19.

