3 Modi per Aumentare la Visibilità

Preparare la vostra impresa alle festività natalizie richiede pianificazione e precisione.

Addobbare l’albero e appendere dei festoni è un rito quasi magico che allieta l’ambiente professionale.

Oltre al fattore estetico, però, sia che gestiate un negozio fisico oppure online, per essere sicuri di raggiungere i vostri obiettivi commerciali bisogna curare con attenzione tutto il processo di vendita, a partire da quel che si vende.

Se prodotti e servizi che offrite sono già pronti al commercio, allora sarà la volta delle confezioni, che durante le feste sono fondamentali e ricevono notevoli attenzioni.

Confezioni regalo curate sorprendono e restano nei ricordi, vengono conservate e possono contenere buoni sconti e altri vantaggi per azioni di up-selling e marketing diretto, ma ciò che fa la differenza è anche e soprattutto la visibilità.

Google e Posizionamento SEO

Tutti i negozi fisici dovrebbero essere facilmente reperibili online su Google quando un consumatore è in cerca di quel che offrite.

Google My Business è fondamentale e consente di localizzare il vostro negozio sulla mappa, semplicemente con un click, a patto che tutte le informazioni corrette siano da voi state inserite.

Il posizionamento SEO riguarda invece il vostro sito web, il quale deve essere ottimizzato per essere trovato online prima della concorrenza, e in modo che possa offrire ai clienti la migliore esperienza di acquisto possibile.

Social Media

Siete presenti sui social network?

La piattaforma più utilizzata è Facebook, ed è proprio lì che è consigliato investire sulla pubblicità e seguire i clienti affezionati e quelli interessati.

Foto, video, promozioni, inviti a eventi e quant’altro sia utile a richiamare l’attenzione può essere fatto sui social con ottimi risultati, da YouTube a Instagram.

Regali Promozionali

I doni aziendali sposano il Natale alla perfezione e sono amati praticamente da tutti.

Invece di un volantino, regalate qualcosa che sia utile a chiunque vi ami o non vi conosce ancora.

Fate breccia nel cuore e nella mente regalando un oggetto personalizzato con il vostro logo e nome aziendale, e trasformate chi lo riceverà in un ambasciatore della vostra attività.

Piccoli oggetti pratici e funzionali sono spesso la scelta giusta, ma dipende dal tipo di attività e pubblico di destinazione.

Per clienti giovani sono consigliati prodotti ecologici, come le penne e le tazze in bambù o le tote bag fatte con materiali riciclati come quelle in vendita su https://www.maxilia.it/.

I palloncini sono amati da grandi e piccini, e sono anche una delle decorazioni colorate più facili ed economiche che si possono utilizzare per feste ed eventi.

Pensate a quanti bambini entrano nei negozi in compagnia dei genitori durante le festività di Natale.

Regalare loro un palloncino colorato, gonfiato con elio, su cui è stampata una grafica o anche il solo nome del vostro marchio e negozio sarà una fantastica occasione per portare in giro la vostra attività senza alcuno sforzo, proprio durante uno dei periodi più florei per il commercio.

Infine, i regali di maggior valore sono per i migliori clienti che generano il maggiore volume d’affari.