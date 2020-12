DUE DECESSI IN INFETTIVE, IL TOTALE MOLISANO SALE A 131

Sono due le vittime di queste ultime 24 ore della malattia Covid-19. Si tratta di due donne: una di 87 anni di Scapoli e una di 75 di Campobasso, entrambe ricoverate al Cardarelli nel reparto di Malattie Infettive. Con loro il totale dei decessi in Molise con complicanze da Covid sale a 131. Ieri, dopo quasi un mese, non si erano registrate vittime. Il virus è stato particolarmente nefasto proprio nel mese di novembre.

ANCORA PIU’ RICOVERI CHE DIMISSIONI: 74 PERSONE AL CARDARELLI CON COVID

Crescono ancora, anche se di pochissimo, i ricoveri all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Oggi infatti il bollettino Asrem conta 3 nuovi pazienti in Malattie infettive: uno di San Martino in Pensilis, uno di Montecilfone e un altro di Capriati al Volturno (provincia di Caserta). Dimessi invece dall’ospedale un paziente di Termoli e uno di Coseano, provincia di Udine.

Il numero delle persone ricoverate, tenendo conto anche dei due decessi odierni, si attesa a 74, delle quali 10 in Terapia Intensiva.

Positivi 3 dicembre – ELENCO POSITIVI COMUNE PER COMUNE

176 POSITIVI: NUOVO FOCOLAIO A ISERNIA, 47 CASI IN UN GIORNO

Su 1368 tamponi effettuati, sono ben 176 le persone risultate positive. Impressionante il dato che riguarda Isernia, dove è probabile sia emerso un nuovo focolaio, visti i 47 contagi rilevati oggi. Molti meno a Campobasso (12), Venafro (10) e Termoli (10).

Ancora numerosi i casi a Montaquila (8 contagi). Da rilevare anche i 5 casi di Campomarino e Castel del Giudice, 4 a Montagano, Monteroduni e Santa Croce di Magliano. Quindi 3 casi a Carpinone, Colletorto e Pettoranello del Molise. Numerosi poi i paesi con uno o due contagi.

Appena due i guariti oggi: arrivano da Termoli e Coseano (provincia di Udine).

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute oggi in Italia sono emerse 23.225 nuove positività al coronavirus a fronte di 226.729 tamponi (tasso di positività al 10.2%). I morti sono però addirittura 993, il record italiano di sempre. Il picco si era toccato il 27 marzo (969) e con oggi le vittime in Italia superano le 58mila unità. Ieri c’erano stati 20.709 nuovi casi con 207 mila tamponi (9,9% rapporto positivi-tamponi) e 684 vittime. Calano ancora i ricoveri: 682 in meno quelli ordinari, 19 in meno quelli in Terapia Intensiva.