Se n’è andato Giancarlo Barbieri, ex centravanti del Campobasso Calcio. Un malore improvviso, in pieno centro storico, gli è stato fatale. Era nel tabacchino di via Marconi dove di solito si recava la mattina, con il suo immancabile borsello dal quale non si separava mai.

Per i più giovani, Barbieri è stato un buon attaccante che ha indossato la maglia rossoblù in uno dei periodi più difficili. Originario della provincia di Milano, si è trasferito nel capoluogo molisano nel 1969-1970, l’annata della retrocessione dei Lupi dalla serie D alla Promozione campana. Battaglie sui campi di provincia e gol: ne ha realizzati 25 nelle 60 presenze messe insieme nei tre tornei in cui ha giocato nel Campobasso. Uno score che lo pone nella top 15 dei bomber di tutti i tempi.

Come detto, nel ‘69/’70 (10 gol realizzati), poi un anno al Portici, e il ritorno nel ’71-‘72, stagione in cui i rossoblù riconquistarono la D (mise a segno ben 14 reti). Restò fino al ‘72/’73. In molti lo ricordano come attaccante di razza, pronto a scardinare le difese avversarie. Aveva un gran bel sinistro con cui, come detto, violò diverse reti.

E’ rimasto a Campobasso anche dopo aver terminato la carriera di giocatore. Ha messo su famiglia e poi lavorato nella nostra regione. Purtroppo qualche anno fa ha perso il figlio in un incidente sul viadotto Ingotte: per lui e per la sua famiglia (la moglie e la figlia) un dolore immenso che però non ne aveva scalfito il carattere buono e gentile.

Non aveva dimenticato la passione per lo sport e negli ultimi tempi si dilettava anche a giocare a bocce.

In foto la squadra del Campobasso 1969-1970 (dal libro ‘Tutto il Campobasso minuto per minuto’ di Stefano Castellitto)