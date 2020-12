22 dicembre – Due decessi, 29 casi su 703 tamponi. Dopo Natale si parte con i primi 50 vaccini Covid

TASSO DI POSITIVITÀ BASSISSIMO: SONO 29 I CONTAGI SU 703 TEST

Sono solo 29 i nuovi casi di infezione appurati dall’Asrem a fronte di 703 tamponi molecolari. Il tasso di positività dunque si ferma al 4.1%, percentuale bassissima che segue quella – già bassa – di ieri, al 5.5% ma con un numero esiguo di test. I nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 8 a Campobasso e 3 a Termoli, le città molisane con il maggior numero di contagi. 3 casi anche a Bojano, Campomarino e Tavenna. Infine 1 caso ciascuno nei centri di Isernia, Macchiagodena, Mafalda, Montaquila, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Martino in Pensilis, Sant’Elia a Pianisi e Trivento.

Positivi 22 dicembre comune per comune

DUE DECESSI, DONNE DI 62 ANNI TERMOLI E 91 ANNI PORTOCANNONE

Una donna di 62 anni residente a Termoli non ce l’ha fatta. Era ricoverata in Terapia Intensiva e durante la notte scorsa ha avuto una crisi alla quale non è stato possibile porre rimedio. La signora è spirata poco prima che nel reparto di Infettive morisse una 91enne di Portocannone, che secondo alcune informazioni trapelate sembrava essersi negativizzata ed era pronta a essere dimessa. Il bilancio complessivo delle vittime legate al virus sale a 177 persone.

CONTO IN PAREGGIO: 8 DIMESSI E 8 RICOVERI

Otto ricoveri e otto dimissioni. È in pareggio il confronto odierno riguardo alle ospedalizzazioni al Cardarelli per Covid-19. Nelle ultime ore due persone di Termoli e una di Mafalda, Montagano, San Giuliano di Puglia, Fossalto e Campobasso hanno avuto bisogno di essere curate in Malattie Infettive.

In compenso hanno lasciato l’ospedale 8 pazienti di Cercemaggiore, Montecilfone, Baranello, Campomarino, Campobasso, Larino, Isernia e della Rsa di Castel Del Giudice.

L’Asrem riferisce che al Cardarelli ci sono 60 persone con Covid-19 e di queste 7 sono in Terapia Intensiva.

GRAN NUMERO DI PERSONE GUARITE: PER 328 L’INCUBO È FINITO

Altissimo rispetto agli standard è il numero dei guariti dichiarati oggi, probabilmente il frutto di test accumulati nei giorni. Sono quindi 328 le persone che possono festeggiare per aver sconfitto il Sars-Cov-2.

Di questi, 18 arrivano da Trivento, 16 da San Martino e da Bojano, 14 da Larino, 13 da Ferrazzano, 10 da Montaquila e da Civitanova del Sannio. Significativi anche gli 8 da Carovilli e Sessano, 7 da Portocannone, Scapoli, Riccia, Mirabello, Pescolanciano e Guglionesi. Inoltre 6 guarigioni a Petacciato, Ripalimosani e Sant’Agapito.

PIANO VACCINALE, ANCHE IN MOLISE SI COMINCIA IL 27 DICEMBRE CON 50 SOMMINISTRAZIONI

Per l’avvio della campagna vaccinale prevista per il prossimo 27 dicembre (in tutta Europa) sono stati selezionati in Molise 50 individui inclusi nel personale sanitario impiegato nelle strutture dislocate sul territorio (operatori del 118, del pronto soccorso, dei reparti di anestesia, rianimazione, malattie infettive, personale delle USCA) ed operatori ed ospiti di una RSA. La somministrazione del vaccino avverrà in una struttura del Cardarelli appositamente allestita con la presenza di un medico, due infermieri, un OSS e un amministrativo. Questo quanto comunicato stamane da Asrem e Regione in seno al Tavolo Covid regionale.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino di oggi 21 dicembre del Ministero della Salute in Italia oggi sono stati rilevati 13.318 nuovi casi su 166.205 tamponi. I morti sono risaliti rispetto ai due giorni precedenti: nelle ultime 24 ore sono stati 628. Ieri invece 10.872 le nuove positività con 87.889 tamponi e 415 decessi. Il tasso di positività odierno è dell’8%, mentre ieri era del 12.4%. Scendono di 44 unità le terapie intensive (ieri -12) e di 197 posti i ricoveri nei reparti covid (ieri -13).

