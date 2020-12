Forte crescita del tasso di positività nella giornata di oggi, che risale fino al 15.9% per effetto di 97 positivi su 607 tamponi processati. Nella giornata di oggi si registra invece un solo nuovo ricovero, mentre come già scritto, sono state due le vittime registrate al Cardarelli per Covid-19. In Molise ieri erano emersi 62 nuovi contagi su 767 tamponi processati e un tasso di positività dell’8.08%.

IN 24 ORE RADDOPPIA IL TASSO DI POSITIVITA’: OGGI E’ AL 15,9%

Torna a crescere il tasso di positività nella nostra regione: oggi – 20 dicembre – sfiora il 16%, il doppio di quello riscontrato ieri (8%), sulla base delle 97 nuove diagnosi di positività al virus accertate sui 607 tamponi processati nelle ultime 24 ore. In doppia cifra Termoli e San Martino in Pensilis dove si registra il più alto numero di nuovi contagiati: rispettivamente 14 e 10. Nove cittadini di Molise, piccolissimo centro della provincia di Campobasso, si son infettati. Otto casi sono stati rilevati invece a Campobasso. 5 positivi in più a Bojano e Isernia, quattro a Torella e Toro.

Tre nuove positività sono state rilevate a Duronia, Guglionesi e Petacciato. Due cittadini hanno l’infezione da Sars-Cov-2 a Castel Del Giudice, Frosolone, Salcito, Spinete.

Infine, c’è un positivo in più ad Agnone, Belmonte del Sannio, Busso, Campolieto, Campomarino, Carpinone, Casacalenda, Castelmauro, Castropignano, Fossalto, Gambatesa, Larino, Mafalda, Mirabello, Pescolanciano, Riccia, Rotello, San Giovanni in Galdo, Sant’Elena Sannita.

Positivi 20 dicembre per comune

UN NUOVO RICOVERO

Una persona di Campolieto ha avuto bisogno del ricovero in Malattie Infettive nelle scorse ore. Si tratta dell’unico nuovo paziente di queste ore. In Malattie Infettive è stato trasferito anche il 16enne di Termoli che da una settimana era in Rianimazione. Secondo quanto riporta il bollettino quotidiano dell’Asrem, attualmente in ospedale a Campobasso col Covid-19 ci sono 68 persone e di queste 9 sono in Terapia Intensiva.

58 PERSONE HANNO SCONFITTO IL VIRUS

L’incubo è finito per 58 persone che hanno superato l’infezione provocata dal nuovo coronavirus. Sono cittadini di cinque centri della regione: Bojano (17), Campobasso (16), Vinchiaturo (15). Otto persone sono guarite a Frosolone e due a Monacilioni.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino di oggi 20 dicembre del Ministero della Salute in Italia oggi sono stati rilevati 15.104 nuovi casi su 137.420 tamponi. I morti sono stati 352. Ieri invece 16.308 positività con 176.185 tamponi e 553 decessi. Il tasso di positività odierno è dell’11%, mentre ieri era del 9,2%. Scendono di 41 unità le terapie intensive (ieri -35) e di 206 i ricoveri nei reparti covid (ieri -405).

