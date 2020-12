UNA NUOVA VITTIMA

Dopo due giorni di tregua in cui in Molise non si erano verificati decessi legati al Covid-19, ecco che oggi si registra la 173° vittima dall’inizio della pandemia nella nostra regione. Si tratta di un 99enne di Tavenna, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli.

62 NUOVI POSITIVI, ISERNIA LA CITTà COL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI

Sono 62 le persone risultate positive al Sars-Cov-2 come accertato mediante tampone dalle autorità sanitarie in 24 comuni molisani. Nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 767 nel laboratorio analisi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Il tasso di positività oggi è dunque dell’8.08%, leggermente superiore rispetto al 6.5% di ieri quando erano stati trovati positivi 49 tamponi su 751.

Il più alto numero di contagi si registra a Isernia: qui hanno contratto l’infezione 13 persone. 8 i positivi rilevati a Campobasso, 5 a Termoli e a Castel del Giudice. 4 i contagi a San Martino in Pensilis, 3 diagnosi di positività sono state rilevate invece a Montagano.

A Capracotta, Carpinone, Castelpetroso, Mafalda, Oratino e Trivento sono stati accertati 2 casi di positività.

Un contagio rispettivamente ad Agnone, Bojano, Campomarino, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Ferrazzano, Frosolone, Gamberale, Montenero di Bisaccia, Pozzilli, Sant’Angelo del Pesco, Sant’Elia a Pianisi.

1 SOLO RICOVERO E NESSUNA DIMISSIONE. INTUBATO UN PAZIENTE DI TERMOLI

Tregua sul fronte dei ricoveri: dopo i 4 di ieri oggi nell’ospedale hub del capoluogo è stato portato per via delle complicanze legate al Covid una sola persona, di Portocannone. Sono purtroppo peggiorate le condizioni cliniche di un paziente di Termoli che dal reparto covid ordinario è stato trasferito in Terapia Intensiva. Oggi non ci sono state dimissioni dall’ospedale e dunque attualmente sono 58 i posti letto occupati in Malattie Infettive e 11 (uno in più rispetto a ieri) in Rianimazione.

58 PERSONE SUPERANO IL VIRUS, DI CUI 23 NELLE CASE DI RIPOSO DI BUSSO E BARANELLO

Si tira un sospiro di sollievo a Busso e Baranello, i due paesi dell’hinterland campobassano in cui si registra il più alto numero di guariti: 13 nel primo paese e sono gli ospiti della casa di riposo per anziani (che è quasi covid free, solo una paziente non si negativizza completamente), 10 nel secondo, anche in questo caso si tratta di ospiti della casa di riposo. Quasi la metà dei 58 guariti accertati oggi, 19 dicembre.

Inoltre hanno sconfitto il virus 7 campobassani, oltre a 6 cittadini di Isernia. 4 le guarigioni a Campodipietra, 3 quelle rilevate a Bojano, Campomarino, Carovilli.

Infine si registra un guarito a Colletorto, Larino, Longano, Montenero di Bisaccia, Montenero Val Cocchiara, Roccasicura, San Polo, Termoli e Venafro.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute emerge che in Italia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 16.308 nuovi casi di coronavirus a fronte di 176.185 tamponi, mentre ieri c’erano stati 17.992 nuovi contagi con 179.800 test. I decessi, dopo tre giorni di sostanziale stabilità, sono diminuiti perché passati dai 674 di ieri ai 553 odierni.

Il tasso di positività di oggi è di poco superiore al 9.2%, in calo rispetto al 10% di ieri.

Ancora in diminuzione le persone nelle Terapie Intensiva che calano di 35 unità (ieri -36), mentre i ricoveri ordinari per Covid-19, che ieri erano calati di 658 unità, oggi scendono di ulteriori 405.

IL DECRETO SULLE FESTIVITà NATALIZIE

Approvato ieri, dopo il Consiglio dei Ministri che si è tenuto dalle 18, il tanto atteso Dpcm sulle festività che introduce una sorta di lockdown generale per 10 giorni e parziale per altri 4 (dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio).

Deroghe agli spostamenti tra comuni e per le visite ad amici e familiari, seppur con limitazioni. Resta ancora il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

