Non si registrano nuove vittime del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Molise.

73 CONTAGI SU 841 TEST: TASSO DI POSITIVITà SIMILE A QUELLO NAZIONALE

Sono 841 i tamponi processati nelle ultime ore presso il laboratorio analisi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, numero pressochè identico a quello di ieri. Di questi 73 hanno dato risultato positivo al Sars-Cov-2. Dei 73 nuovi positivi 13 sono a Campobasso, 11 a Termoli, 6 a Sessano del Molise, 4 a Bojano. Poi ancora 5 a Pietrabbondante, 4 a Venafro e 3 a San Martino in Pensilis, Scapoli, Trivento.

4 DIMISSIONI E 2 RICOVERI DAL CARDARELLI

Dati buoni quelli che arrivano oggi dall’Asrem sul fronte dei ricoveri. Sono infatti 4 le persone dimesse, mentre i nuovi ricoveri sono 2.

Hanno avuto bisogno del ricovero nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli un paziente di Petacciato e uno di Campobasso. Inoltre una persona di San Martino in Pensilis è uscita dalla Terapia intensiva per passare in Malattie infettive.

Hanno lasciato l’ospedale invece 4 persone: sono di Campobasso, Campomarino, Portocannone e Sant’Agapito.

Pertanto allo stato attuale al Cardarelli risultano 57 posti letto occupati in Malattie Infettive e 9 in Terapia Intensiva (per un totale di 66 pazienti ospedalizzati).

OLTRE 50 LE PERSONE GUARITE: 15 AD AGNONE

Sono invece 54 le persone risultate negative al tampone di controllo relativo alla presenza del Sars-Cov-2.

Dei nuovi guariti certificati dall’Asrem 15 sono di Agnone, 8 di Isernia, 7 sono del comune di Oratino, 3 di Acquaviva di Isernia. Ci sono inoltre 2 guariti ciascuno nei centri di Termoli, Pescolanciano e Riccia. Un solo guarito invece a Bojano, Campobasso, Carovilli, Cerro al Volturno, Fossalto, Frosolone, Guglionesi, Monteroduni, Portocannone, Pozzilli, Rocchetta a Volturno e Venafro.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute emerge che in Italia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 18.236i nuovi casi di coronavirus a fronte di 185.236 tamponi, mentre ieri c’erano stati 17.572 nuovi contagi con 199.489 test. I decessi sono pressochè stabili rispetto a 24 ore fa: passano dai 680 di ieri ai 683 odierni.

Il tasso di positività di oggi è 9,9%, in risalita dall’8.8% di ieri.

Ancora in diminuzione le persone nelle Terapie Intensiva che calano di 71 unità (ieri -77), mentre i ricoveri ordinari per Covid-19, che ieri erano calati di 445 unità, oggi scendono di ulteriori 470.

