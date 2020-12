16 dicembre – Casi in crescita solo a Termoli, tasso positività all’8%. Due morti, i ricoveri ospedalieri sono quasi 70

ALTRI DUE DECESSI IN MALATTIE INFETTIVE, BILANCIO SALE A 172

Anche oggi si registrano due vittime con il Covid-19 in Molise, entrambe ricoverate nel reparto di Malattie Infettive. Si tratta di una donna di 85 anni di Sant’Angelo Limosano e di un uomo di soli 67 anni di Pescolanciano.

Oggi l’Asrem ha aggiornato – come Primonumero aveva anticipato – l’elenco delle vittime in Molise dall’inizio dell’epidemia con due morti, una avvenuta presso il domicilio (a Fornelli) di una anziana di 80 anni (che risale al 9 novembre scorso) e una avvenuta nella casa di riposo di Vinchiaturo e che si riferisce ad una donna 90enne, il cui decesso risale al 25 novembre.

Le vittime conclamate dunque sono in totale 172.

68 NUOVI CASI SU 842 TAMPONI, DI CUI 14 A TERMOLI. TASSO DI POSITIVITà ALL’8%, DI POCO INFERIORE AL DATO NAZIONALE

POSITIVI COMUNE PER COMUNE

Positivi 16 dicembre per comune

Scende al poco più dell’8% il tasso di positività oggi in Molise, laddove in Italia oggi il dato è sceso all’8.8%. Sono infatti 68 i casi di positività al Sars-Cov-2 rilevati a fronte di circa 840 test. Ma è soprattutto la cittadina di Termoli che anche oggi registra un incremento significativo: i nuovi casi sono 14. Da rilevare poi 7 casi a Petacciato, comune dai confini ben più ristretti. Nel capoluogo Campobasso oggi si registrano 6 nuovi casi, mentre sono solo 3 ad Isernia. 3 casi anche nei comuni di Santa Croce di Magliano, San Martino in Pensilis e Campomarino. Altri 17 comuni registrano 1 o 2 casi.

ALTRI 2 RICOVERI ALL’OSPEDALE CARDARELLI, NESSUNA DIMISSIONE

Con i 68 pazienti covid ricoverati sale di nuovo il livello di allerta all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Due persone sono state trasferite nel reparto di malattie infettive: si tratta di un termolese e di un cittadino di Larino che necessitano di ulteriori terapie mediche a causa della malattia provocata dal virus.

Purtroppo non si registrano dimissioni che potrebbero far ‘respirare’ il nosocomio del capoluogo. Attualmente nel reparto di Malattie Infettive sono ricoverati 58 pazienti, 10 si trovano invece in Terapia Intensiva.

I GUARITI OGGI SONO 16, QUASI 2.900 DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA

Oggi l’Asrem ha comunicato la guarigione di 16 persone che avevano contratto l’infezione da Sars-Cov-2. 3 sono di Larino, 2 di Campobasso, Isernia e Termoli. Infine un paziente guarito ciascuno per i comuni di Bojano, Campomarino, Miranda, Montagano, Roccasicura, San Polo Matese. A questi si aggiunge un paziente di fuori regione (di Pagani).

APPROVATO PIANO COVID, AL MOLISE QUASI 11MILA DOSI PER LA PRIMA TRANCHE

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute emerge che in Italia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 17.572 i nuovi casi di coronavirus a fronte di 199.489 tamponi, mentre ieri c’erano stati 14.844 nuovi contagi con 162.880 test. I decessi passano dai 846 di ieri agli 680 odierni.

Il tasso di positività di oggi è dell’8.8%, in discesa dal 9.1% di ieri.

Ancora in diminuzione le persone nelle Terapie Intensiva che calano di 77 unità (ieri -92), mentre i ricoveri ordinari per Covid-19, che ieri erano calati di 423 unità, oggi scendono di ulteriori 445.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.