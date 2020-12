14 dicembre – Ancora decessi da Case di riposo e Rsa, muoiono altri due anziani. Ricoveri stabili, tamponi in picchiata

Appena 503 tamponi (ieri 337) da cui emergono 37 casi positivi oggi, in una giornata che fa registrare altri due morti nel reparto di Malattie Infettive, oltre quello avvenuto nella serata di ieri di un anziano della Rsa di Larino.

ADDIO AD ALTRI DUE ANZIANI

Purtroppo arrivano proprio da altre residenze sanitarie o case di riposo anche le altre due vittime indicate nel bollettino odierno dell’Asrem.

Si tratta di una donna di 85 anni, che era ricoverata al Cardarelli ma aveva contratto il Sars-Cov-2 nella casa di riposo di Ripabottoni e un uomo di 81 anni, ricoverato anche lui ma proveniente dalla Rsa di Castel Del Giudice. Con questi decessi il totale delle vittime arriva a quota 168.

OLTRE AL 16ENNE ALTRE TRE TERMOLESI RICOVERATI AL CARDARELLI PER COVID. DUE SONO CONIUGI

Tre ricoveri per covid nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli a Campobasso. Arrivano tutti e tre da Termoli e due di loro sono moglie e marito. Entrambi hanno contratto il virus una decina di giorni fa e ieri si sono rivolti per problemi respiratori in prima istanza ai medici del San Timoteo.

Dopo qualche ora, considerando le condizioni poco confortanti di entrambi, sono stati accompagnati nello ospedale di Campobasso, dove sono stati ricoverati nella tarda seratata. C’è, oltre a loro, una terza persona sempre proveniente dalla città adriatica.

C’è poi il sedicenne residente a Termoli che fino a questa mattina era Ricoverato in terapia intensiva al San Timoteo e che è stato trasferito al Cardarelli, sempre nella terapia intensiva diretta dal dottor Romeo Flocco. Le sue condizioni sono molto serie a causa di una sepsi, una infezione molto estesa che ha aggredito i suoi organi vitali.

È il paziente più giovane con covid conclamato dall’inizio dell’epidemia in Molise, nonché una dei più giovani casi gravi di tutta Italia. C’è molta apprensione per lui e si sta facendo il possibile per salvarlo.

Sono tre invece i dimessi dall’ospedale nella giornata odierna. Sono residenti a Lucito, Campobasso e Fontegreca, comune del casertano. Il numero di persone ricoverate nel reparto di infettive è pertanto stabile a 59 pazienti. Sono 8 le persone intubate in intensiva, per un totale di ricoveri di 67.

LEGGI I POSITIVI PER COMUNE

Positivi 14 dicembre per comune

37 POSITIVI SU 503 TEST, IL 7% CIRCA. I GUARITI SONO 69

Dei circa 500 tamponi molecolari effettuati dall’Asrem nelle ultime 24 ore i risultati sono positivi per 37, pari a circa il 7,35%. Di nuovo basso dunque il tasso di positività in Molise, mentre in Italia è anche oggi sopra l’11%. I nuovi positivi sono in 8 casi di Termoli, in 7 di Campobasso, in 4 di Isernia e Venafro. 2 contagi anche a Ururi e inoltre un solo caso in altri 12 comuni della nostra regione.

Sono quasi il doppio invece i guariti, ben 69. 12 ciascuno per entrambi i capoluoghi di provincia, a seguire 7 di Termoli. Poi 5 a Bojano e 4 a Cercemaggiore. In altri 22 centri ci sono 1 o 2 guariti certificati dall’Asrem.

Stabili i ricoveri che sono 3, a fronte di un numero identico di dimissioni.

I DATI NAZIONALI

Dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute emerge che oggi in Italia sono 12.030 i nuovi casi di coronavirus registrati a fronte di un numero inferiore di tamponi rispetto alle 24 ore precedenti, e pari a 103.584. Le vittime oggi sono state 491, numero simile a quello di ieri quando i decessi erano stati 484. In totale le vittime sono state dall’inizio dell’epidemia oltre 65 mila, soglia superata proprio oggi.

Ieri i nuovi positivi erano stati 17.938 con 152.697 tamponi. Il tasso di positività è sostanzialmente stabile essendo passato dall’11.7% di ieri all’11.6% di oggi.

Continua a calare la pressione sulle Terapie Intensiva che scendono di ulteriori 63 unità (ieri -41). Mentre tornano a salire i ricoveri ordinari per Covid-19, cresciuti di 30 unità (ieri -331).

