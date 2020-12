Tra shopping e ricoveri

Dopo le immagini dello scorso fine settimana con assembramenti e folle nelle vie dello shopping e davanti i bar (documentati anche a Termoli e Campobasso), Palazzo Chigi valuta una serrata nazionale nei giorni festivi e prefestivi dalla vigilia fino all’Epifania. In Molise, come da nostro report settimanale dati alla mano, i contagi sono in flessione come pure i decessi, ma i ricoveri restano alti. E la vicenda clinica del 16enne termolese ricoverato in Rianimazione costituisce un monito: nessuno può sentirsi immune dal virus.