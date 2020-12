2 DECESSI DI 55 E 71 ANNI. ASREM AGGIORNA L’ELENCO DELLE VITTIME

Sono entrambe giovani le vittime di oggi 11 dicembre. Oltre al 55enne di Portocannone, ricoverato in Malattie Infettive, spirato durante la notte, c’è purtroppo da registrare anche la morte di un 71enne di Pescolanciano per il quale la Terapia Intensiva non ha avuto i risultati sperati. Con i due decessi odierni il numero complessivo delle vittime Covid in Molise sale a 161.

La Asrem ha infatti aggiornato l’elenco dei deceduti con altri 6 casi che finora non erano stati riportati nei consueti bollettini giornalieri perchè tutti riferiti ad episodi di morte domiciliare. Si tratta di un 93enne di Montaquila, di una 90enne di Sessano del Molise, di una 89enne di Colli al Volturno, di un 95enne di Fornelli, di una 87enne di Cerro al Volturno e di un uomo di 93 anni, anche lui di Fornelli. Le sei morti, delle quali in parte Primonumero aveva già dato notizia, sono avvenute tra il 4 novembre e il 2 dicembre scorsi.

I POSITIVI COMUNE PER COMUNE – IL PDF

Positivi 11 dicembre per comune

72 NUOVI POSITIVI (TASSO AL 7,5% COME IERI) MA 142 I GUARITI

Sono 72 i nuovi positivi registrati in Molise nelle ultime 24 ore e sale a 956 il numero dei tamponi eseguiti.

In vetta Termoli, con 9 nuovi casi, subito dopo segue la città di Isernia che ne registra 8. Sono 7 invece i positivi a Campobasso, altrettanti a Santa Croce di Magliano. Si registrano anche 4 nuovi casi a Montagano, 3 a Pozzilli e Venafro.

Sono 142 le persone guarite. Si tratta di pazienti che, sottoposti al tampone di controllo, sono risultati liberi dal coronavirus.

Il numero maggiore di guariti si registra a Termoli con 21 pazienti negativi.

Segue subito dopo Campobasso con 17 negatività riscontrate al controllo. 10 invece a Bojano, 8 a Vinchiaturo, 5 a Sesto Campano, 4 a Montaquila e Montenero di Bisaccia. Ci sono anche 3 guariti a Petacciato, Agnone, Sant’Agapito, Oratino, Monteroduni e San Martino in Pensilis.

AUMENTANO I RICOVERI: +8 IN INFETTIVE, UN CAMPOBASSANO TRASFERITO IN RIANIMAZIONE

Tornano ad aumentare notevolmente i ricoveri nell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Non si registrano dimissioni, mentre ci sono otto nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive. Qui sono stati trasferiti un paziente di Tavenna, uno di Trivento, uno di Santa Croce di Magliano, uno di Rotello, un anziano della casa di riposo di Ripabottoni, un campobassano e un cittadino di Pescolanciano.

Tra i ricoverati al Cardarelli c’è anche un malato abruzzese, proveniente precisamente da Castel di Sangro.

Si sono inoltre aggravate le condizioni di salute di un campobassano, spostato da Malattie Infettive a Terapia Intensiva.

Attualmente nell’ospedale del capoluogo sono ricoverati 64 malati covid: 8 sono curati in Rianimazione, 56 in Malattie Infettive.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riporta oggi in Italia sono emersi 18.727 nuovi contagi da coronavirus con 190.416 tamponi processati (tasso di positività al 9.8%). Ieri erano state 16.999 le nuove positività al coronavirus a fronte di 171.586 tamponi e tasso di positività al 9.9%.

Nelle ultime 24 i decessi sono stati 761 (ieri 887). I ricoverati in Terapia Intensiva calano di 26 unità (ieri -29) e scendono di 526 unità (ieri -565) i ricoveri ordinari con Covid-19.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.