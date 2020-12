Riqualificata area incolta nel quartiere di Colle dell’Orso, messi a dimora 100 alberi

Burocrazia malata

L’episodio è accaduto a una infermiera del capoluogo che denuncia: “Troppa negligenza riscontrata nella farmacia dell’ospedale Cardarelli”. Ha un linfoma e prima di fare la chemio deve per forza prendere il farmaco per evitare gli effetti collaterali: “Sono andata io stessa a Larino per prenderlo ma sono stata rimandata indietro perché mi hanno detto che non potevano darmelo. Non immagino neanche cosa sarebbe potuto accadere se fossi stata più anziana o molto meno in forma”. Alla fine il farmaco le è stato consegnato da un medico all’Asrem.