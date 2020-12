Altra giornata tragica per il Molise per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. Ci sono infatti cinque decessi segnalati dall’Asrem, che al momento non ha conteggiato l’ultranovantenne di Toro. Quindi oggi i morti di Covid sono ben 6, per un totale che tocca quota 156.

LE VITTIME CONTINUANO AD AUMENTARE

I decessi riportati dall’Azienda sanitaria regionale riguardano la 72enne insegnante termolese, che si trovava ricoverata in Terapia Intensiva, due pazienti che erano in Malattie Infettive (un 70enne di Campobasso e un 88enne proveniente dalla Casa di riposo di Sessano del Molise) e una donna di 94 anni di Agnone che si trovava anche lei nella stessa Casa di riposo. A loro si aggiunge un 83enne di Ferrazzano, deceduto in Medicina d’Urgenza al Cardarelli. Da Toro però era giunta in giornata la notizia del decesso di un 91enne che era ricoverato in ospedale con Covid-19.

5 NUOVI RICOVERI E 4 DIMISSIONI IN INFETTIVE. SI AGGRAVANO DUE PAZIENTI, PORTATI IN INTENSIVA

Tornano a salire, dopo la tregua dei giorni scorsi, i ricoveri Covid al Cardarelli. Oggi sono 5, tutti in Malattie Infettive: due sono di Termoli, due di Larino e uno di Campobasso. Purtroppo si sono aggravate le condizioni cliniche di due pazienti ricoverati in Infettive ma in queste ore portati in Rianimazione: sono rispettivamente di Montaquila e Venafro.

Fortunatamente si registrano anche 4 dimissioni dal reparto ordinario per malati Covid: sono due pazienti di Termoli, due di Venafro e uno di Palata.

Attualmente, secondo il bollettino diramato dall’Asrem, ci sono 50 persone ricoverate in Malattie Infettive e 8 in Terapia Intensiva, per un totale di 58.

TASSO DI POSITIVITA’ AL 7.5%

Oggi inoltre 75 positivi su 994 tamponi effettuati (7.5% tasso di positività) e nessun guarito. Dopo due giorni di percentuali relativamente basse torna dunque a salire sia il numero degli esami eseguiti al laboratorio analisi del Cardarelli, sia il numero delle persone contagiate dal coronavirus.

Dei nuovi contagi, sono 10 quelli che si trovano a Campobasso, 9 a Termoli, 6 invece ad Agnone e poi nell’ordine di 5 a Riccia e 3 a Venafro.

LEGGI I POSITIVI PER COMUNE

Positivi 10 dicembre per comune

FONDAZIONE GIMBE: NUMERI IN MIGLIORAMENTO NELLA PRIMA SETTIMANA DI DICEMBRE

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riporta oggi in Italia sono emersi 16.999 nuovi contagi da coronavirus con 171.586 tamponi processati (tasso di positività al 9.9%). Ieri erano state 12.756 le nuove positività al coronavirus a fronte di 118.475 tamponi e tasso di positività al 10.8%.

Nelle ultime 24 i decessi sono stati 887 (ieri 499). I ricoverati in Terapia Intensiva calano di 29 unità (ieri -25) e scendono di 565 unità (ieri -428) i ricoveri ordinari con Covid-19.

