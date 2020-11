Le nuove ‘pagelle’ del ministro Roberto Speranza sono attese fra tre giorni, venerdì 20 novembre, quando la mappa dei colori dell’Italia potrebbe cambiare di nuovo. Il Molise, inserita tra le regioni “gialle” (ossia a rischio moderato), potrebbe modificare il suo ‘vestito’, o meglio il suo status e diventare “arancione”. “Tutto può succedere: le Regioni sono sotto osservazione”, dice al telefono il governatore Donato Toma a Primonumero poco dopo la riunione con gli altri presidenti di Regione che hanno chiesto un incontro urgente al Governo.

L’obiettivo è rivedere le regole attraverso le quali sono state valutate le aree di rischio. Passare da 21 a 5 norme, semplificare e prevedere ad esempio misure legate all’occupazione delle terapie intensive, al tracciamento e all’utilizzo dei test rapidi per alleggerire il sistema di tracciamento dei positivi che è in affanno un po’ ovunque per l’alto numero dei contagi: queste alcune delle richieste della Conferenza delle Regioni convocata in videoconferenza per fare il punto sull’emergenza covid.

“C’è la necessità di rivedere in un’ottica di semplificazione i parametri che sono stati elaborati nella prima fase della pandemia procedendo ad un aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei test rapidi antigenici e del test di biologia molecolare e alla modifica degli indicatori per il monitoraggio ai fini della classificazione. Per questi motivi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha chiesto un incontro urgente con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia”, ha dichiarato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti (Presidente della Regione Liguria) che ha presieduto la riunione odierna.

Lombardia e Piemonte vorrebbero uscire dalla zona rossa: sono state le prime ad entrare di nuovo nel lockdown. E dunque hanno chiesto un alleggerimento delle misure sulla base del miglioramento della curva dei contagi.

Invece il Veneto, regione “gialla” come il Molise, potrebbe entrare nelle zone “arancioni”, ossia a rischio intermedio. E la stessa sorte potrebbe ‘toccare’ alla nostra regione. L’ipotesi probabilmente è sul tavolo del Ministero della Salute a cui spetta la firma delle apposite ordinanze sulla base delle valutazioni dell’Istituto superiore di sanità e la Cabina di regia per il monitoraggio del rischio sanitario.

“I 5 parametri – spiega il presidente Toma – sono questi: l’Rt calcolato sui sintomatici e sugli ospedalizzati, la capacità di tracciamento, includere i test antigenici oltre ai tamponi (e questo vuol dire che chi è positivo all’antigenico e ha certe caratteristiche non deve sottoporsi anche al tampone molecolare di riscontro, basta l’antigenico); la percentuale di occupazione delle aree mediche e in particolare le Malattie Infettive; la percentuale di occupazione delle Terapie Intensive”.

E il Molise? Peggiorerà la sua situazione? Lo stesso governatore ammette: “Tutto può essere, siamo tutti sotto osservazione fino a giovedì. Venerdì avremo i risultati. Potrebbe capitare. Noi lavoriamo per tutelare la salute dei molisani, ma non escludo nulla”.

Se tale ipotesi sarà confermata nell’ordinanza del ministro Speranza, complici probabilmente l’accelerata dei ricoveri e dei decessi oltre all’innalzamento della curva del contagio, anche in Molise entreranno in vigore ulteriori restrizioni. Queste le regole per le regioni “arancioni”: ci si può spostare solo all’interno della regione e solo all’interno del proprio Comune di residenza, è vietata la mobilità verso le altre confinanti (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza, sarà necessaria l’autocertificazione).

Nelle aree arancioni è prevista la chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7, l’asporto è consentito fino alle ore 22. Mentre non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio. I centri commerciali chiudono nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacia e parafarmacia, dei punti vendita di generi alimentari, tabaccherie edicole presenti al loro interni. Stop anche alle attività dei centri estetici, pasticcerie e gelaterie.

La didattica a distanza viene estesa anche alle scuole medie.

Resta valido il coprifuoco dalle 22 al 5 del mattino.