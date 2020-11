Il Molise è stato collocato, in seguito all’ordinanza del Ministero della Salute entrata in vigore il 6 novembre scorso, zona gialla, ovvero quella che configura le regioni con un rischio moderato – e minore – rispetto a quelle arancioni e rosse. Ciò potrebbe non durare per sempre, e di conseguenza le restrizioni potrebbero farsi vieppiù incisive, laddove i numeri molisani dovessero peggiorare.

Guardando a quanto accaduto nella prima settimana di novembre, vien fuori un quadro piuttosto cupo. A peggiorare nettamente è la situazione ospedaliera, con i ricoveri cresciuti a dismisura e percentuali di occupazione dei posti letto per pazienti Covid superiori alla soglia d’allarme (fissata al 30% per Terapie Intensive e al 40% per Malattie Infettive). Ma vediamo nel dettaglio i dati che hanno contrassegnato la settimana che ieri si è conclusa.

Questo il trend settimanale (2-8 novembre) dei casi positivi: lunedì scorso i nuovi casi sono stati 93, martedì 26, mercoledì 107, giovedì 77, poi sono balzati a 153 (record assoluto per il Molise) venerdì, sabato sono stati 87 e domenica 99. Il totale è di 642 e pertanto la media è di 91,7 nuovi contagi al giorno. La media la settimana precedente era di 83 contagi al giorno, quella prima ancora era sui 46, quella prima ancora sui 35,5.

Per quanto concerne i tamponi eseguiti sulla popolazione, questi sono stati 673 lunedì, 724 martedì, 964 mercoledì, 784 giovedì, 879 venerdì, 701 sabato e infine ieri domenica 877. Il totale è di 5.602, per una media giornaliera che è di 800 tamponi al giorno. La scorsa settimana la media era stata di circa 677 test al dì.

Importante da segnalare un indicatore che mette in rapporto il primo (casi positivi) col secondo (test effettuati). Ebbene, il tasso di positivi per numero di tamponi effettuati per quanto riguarda l’intera settimana è dell’ 11,46 % (la settimana scorsa era pari al 12,5%). Tanto per fare un raffronto, in Italia ieri questo dato (riferito dunque solo alla giornata dell’8 novembre) è stato del 17,06%. E questo sembra l’unico dato molisano positivo.

I ricoveri in 7 giorni sono oggi di 17 unità (da 30 a 47) più di quanti ce n’erano all’inizio della settimana scorsa ma nell’arco temporale di 7 giorni ce ne sono stati 44. La giornata peggiore sabato quando le nuove ospedalizzazioni sono state addirittura 11, mai così tante in un giorno. Ci sono state invero anche diverse dimissioni dalla struttura ospedaliera (19 in tutto). I decessi, quasi tutti ricoverati o pazienti ospiti della casa di riposo (3 di Vinchiaturo per la precisione, finora non contabilizzati nelle stime ufficiali Asrem) sono stati in una settimana 11, solo sabato sono stati 5. La settimana dal 26 al 1 novembre erano stati 13. Erano stati 16 nell’intero mese di ottobre.

Sempre guardando a quanto accaduto in una settimana, si può considerare che lunedì 2 novembre, sette giorni fa, i tamponi positivi ammontavano complessivamente a 1990 e gli attualmente positivi a 1259. I ricoveri invece erano 30, di cui 6 in Terapia Intensiva. Mentre i decessi erano fermi a quota 41 e i guariti a 690. I pazienti positivi isolati a domicilio – gli asintomatici – erano 1229 e le visite delle Usca erano in totale 945.

Ieri 8 novembre invece si rilevavano 2540 tamponi positivi totali, ben 1682 le persone attualmente positive (dunque +423 in 7 giorni). I decessi sono saliti a 52 (ce ne sono stati 11 in settimana, tra cui alcuni nelle case di riposo) mentre i ricoveri sono ora 47 (+17), di cui 2 in più in Rianimazione. I guariti ieri erano complessivamente 809 (+119 in sette giorni, in media 17 al giorno). I pazienti positivi a domicilio 1637 (+408) e le visite Usca da lunedì a domenica sono aumentate di 542 unità.

Ora, premesso che nessuno sa come possa funzionare l’algoritmo che pondera i 21 parametri stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale, e che dunque decreta il livello di rischio di ogni regione (e dunque i tre colori che esemplificano lockdown e restrizioni più o meno serrati), non è da escludere pensare che anche la nostra regione – stante il trend di peggioramento degli indicatori, uno su tutti la pressione sugli ospedali – possa ‘abbandonare’ presto il colore giallo. Intanto sono attese per oggi le ordinanze del Ministero della Salute che fisseranno la nuova ‘geografia cromatica’.