Violenza di genere e pandemia, seminario online a Campomarino

Domani, 25 novembre, si celebrerà la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Un momento per fermarsi e riflettere su quanto quotidianamente avviene. Nel corso degli anni si sono moltiplicate le denunce e in questa occasione enti e governi sono invitati a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso diverse iniziative.

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Campomarino

organizzerà un webinar sull’argomento. Il seminario online – dal titolo ‘Pandemia e violenza di genere: la rete territoriale per la prevenzione ed il contrasto – si terrà domani a partire dalle 17 e sarà aperto alla partecipazione di tutti.

Dopo i saluti dell’assessora Panarese, del sindaco Silvestri, dell’onorevole Tartaglione e dell’assessore regionale al ramo Marone, relazioneranno la vicequestore, dirigente del Commissariato di Polizia di Termoli, Maria Concetta Piccitto, le operatrici del centro antviolenza di Termoli, l’avvocato Tina De Michele e la psicologa Sara Fauzia, e ancora la docente dell’istituto Majorana di Termoli Ida Scafa e il coordinatore dell’Ambito sociale di Termoli, l’avvocato Antonio Russo.

Sul tema è intervenuta anche l’assessore Silvana Ciciola. “E’ una problematica molto sentita che si trascina da troppo tempo – ha affermato l’assessore alle Politiche Sociali di Termoli -, oltre che cercare di eliminarla, bisogna invitare sempre più donne a denunciare senza paura qualsiasi tipo di sopruso nei loro confronti. Molti di questi episodi sfociano purtroppo in femminicidio, episodi di inaudita violenza consumati ai danni di donne che, purtroppo, non riescono neanche a difendersi. Come amministrazione comunale chiediamo di tenere alta la sensibilizzazione e di denunciare ogni minimo episodio di violenza nei confronti delle donne. Ancora una volta rinnoviamo la solidarietà nei confronti di chi ha sofferto per questo tipo di reati”.