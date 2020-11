Ancora un decesso alla ‘Samnium’, la casa di riposo di Vinchiaturo dove è esploso un focolaio di Sars-Cov-2. Dopo l’ultima vittima, risalente a due giorni fa, nelle scorse ore – nella mattinata odierna – è spirato un 92enne.

La conferma del decesso del quarto paziente col virus nella struttura Samnium di Vinchiaturo arriva dallo stesso responsabile Giuseppe Colamaio, che ha lamentato anche nei confronti della Asrem e in generale della Regione Molise il ritardo nel sistema di tracciamento dei pazienti che non consentirebbe un isolamento tempestivo dei positivi. Tanto più che a essere positivi sono anche alcuni operatori della struttura, come già portato all’attenzione della cronaca.

Nei giorni scorsi 9 dei 21 pazienti inizialmente positivi si sono negativizzati ma altri sette si sono positivizzati. In pratica c’è stata una sorta di ricambio. Attualmente ci sono 21 ospiti positivi e 29 negativi. “Abbiamo fatto il possibile per gestire correttamente questa emergenza, ma ci sarebbe bisogno di una Task Force e di un intervento più incisivo” spiega Colamaio a Primonumero. Con l’anziano, un cittadino di Vinchiaturo deceduto intorno alle 2 della notte scorsa, i decessi all’interno della struttura salgono a 4.

Si allunga dunque il triste elenco delle vittime con Covid in Molise: il decesso di oggi porta a 57 (4 i decessi nella sola giornata di ieri 9 novembre) il numero delle vittime nella nostra regione.

Si tratta come detto del quarto anziano morto all’interno della casa di riposo. Le prime vittime (un anziano di Sepino e uno della provincia di Roma) c’erano state lo scorso 7 novembre. Due giorni fa aveva perso la battaglia contro il terribile virus una donna di 93 anni di Mirabello, anche lei ospite della struttura.

In tutti i casi gli anziani non sono stati portati al Cardarelli, nel reparto Covid dedicato, in alcuni casi perchè, prima asintomatici, hanno visto aggravarsi di colpo la loro situazione respiratoria.