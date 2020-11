Gli agenti della Squadra Volante lo hanno ‘beccato’ mentre aveva un borsone pieno di biancheria intima destinata alla vendita. Ma non non aveva la licenza. E’ stato scoperto durante i controlli volti a garantire il rispetto della normativa emanata per l’emergenza sanitaria il venditore abusivo della provincia di Napoli. Secondo quanto riferito dalla questura, si aggirava tra le auto in sosta portando a tracolla un grosso borsone di colore nero.

Alla vista dei poliziotti l’uomo ha tentato inizialmente di eludere il controllo. Tuttavia, una volta raggiunto, ha riferito di trovarsi lì per svolgere attività di vendita di biancheria.

L’uomo, di circa 35 anni, dai primi controlli effettuati è risultato sprovvisto della licenza prevista e destinatario di numerosi fogli via da diversi Comuni del Molise e della provincia di Benevento nonché gravato da precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio. Pertanto, è stato condotto in Questura dove è stata emessa nei suoi confronti dal Questore di Campobasso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per 3 anni dal territorio del Comune di Campobasso.

La merce di cui l’uomo è stato trovato in possesso, 100 paia di calzini da uomo e 100 da donna, è stata sequestrata e, al termine dell’ordinario iter amministrativo, sarà devoluta ad enti di assistenza e onlus senza scopo di lucro.

Stesso destino per un altro venditore campano, denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Lo scorso giugno aveva ricevuto un foglio di via obbligatorio per tre anni dal capoluogo, in quanto sorpreso a vendere, in maniera abusiva, abbigliamento intimo per strada. L’uomo, agli inizi del mese in corso, è stato trovato nuovamente in questo Centro mentre cercava di vendere merce ai passanti. Oltre alla denuncia per inosservanza del provvedimento del Questore, è stato disposto il sequestro amministrativo dei capi, un centinaio, che erano in possesso del venditore abusivo, che a breve saranno consegnati alla locale Caritas.