Tutti i Santi

Beati voi (Mt 5,1-12).

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi».

Il programma delle beatitudini con cui ricordiamo i Santi, è la descrizione di ciò che Gesù è stato e ha fatto: di lui i santi sono il riflesso, non semplicemente perché sono stati dei credenti e quindi donne e uomini religiosi, ma perché hanno incarnato ciascuno nel proprio tempo e nel proprio stato di vita il vangelo nella sua totalità. Nelle beatitudini non troviamo descritto nessun atteggiamento religioso, ma solo scelte etiche e condizioni causate dalle resistenze di chi ha perseguitato, preso in giro o trattato con aria di sufficienza chi invece praticava e insegnava la giustizia, la pace, la misericordia. L’esperienza di Dio non viene considerata una condizione iniziale per essere beati, ma piuttosto una scoperta finale, oltre la vita.

In tal modo Gesù ci dice che i santi non sono gli appartenenti ad un gruppo religioso, anzi, spesso sono persone che ignorano persino l’esistenza di Dio ma hanno sognato e lottato per un mondo nuovo, dove gli uomini da nemici si possano sentire fratelli, appartenenti gli uni agli altri, come in modo drammatico ci sta mostrando anche la pandemia in atto. Nel pensare ai santi non dobbiamo vederli appartenenti ad un altro mondo, ma piuttosto come costruttori di un mondo altro, un’azione a cui noi stessi siamo invitati a partecipare. La riflessione sulla santità cristiana non deve essere confinata nell’ambito del devozionismo né deve essere espressa da sterili ritualismi, ma consiste nel prendere sul serio quei valori sintetizzati dalle beatitudini e incarnati nella vita dei santi.

Don Michele Tartaglia