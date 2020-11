Tribunale di Campobasso chiuso per sanificazione, positiva al covid una guardia giurata

Una guardia giurata al lavoro presso il Tribunale di Campobasso è positiva al covid. L’uomo, che avrebbe contratto il virus da un familiare di rientro da fuori regione, non era al lavoro già da qualche giorno, ma probabilmente soltanto in queste ore ha ottenuto il riscontro dai test clinici cui è stato sottoposto.

Dunque il Palazzo di Giustizia, nel pomeriggio, ha invitato tutti i presenti a lasciare la struttura e dalle 17.30 si è proceduto agli interventi di sanificazione delle zone interessate.

Nei giorni scorsi c’era stato anche un altro caso di positività al covid, riscontrato a carico di un magistrato opportunamente in quarantena, asintomatico e in attesa di uscire dalla convalescenza prevista con gli opportuni accertamenti clinici. Oggi – venerdì 6 novembre – un nuovo caso che ha imposto l’osservanza di tutte le precauzioni per salvaguardare gli ambienti e coloro che saranno costretti a frequentare le aule del tribunale per motivi di lavoro.